Tropenrooster, want het kan lange, hete dag worden

De futures openen weer op hun inmiddels bekende manier: om en nabij nul en vooral niet te ver uit de buurt.

Amerika sloot lager, Azië bakt er nu ook weinig van, vooral industriële commodities staan lager, olie loopt maar op, de dollar zijwaartst, bitcoin en ethereum doen het ook met een nul voor de komma en de rentes houden hun kruit droog. En hoe luidt het wedstrijdaffiche? Er is een Fed rentebesluit.

De rente blijft op nul, maar hoe kijkt de Fed tegen de harder dan verwachte inflatiestijging aan en wanneer gaat ze onder welke voorwaarden over afbouwen (tapering) van alle pretpakketten praten, of al doen? Hier een vooruitblik zonder inlog:

Daar haal ik dit plaatje uit. Ik gok Jackson Hole, het jaarlijkse weekendje weg van wereldwijde central bankiers in augustus.

De Fed Fund Watch is ook duidelijk, voor het december rentebesluit verwacht ook 7% een verhoging. Er is veel aandacht voor het besluit vanavond en meestal komt er dan niet zoveel uit, dat wil zeggen dat de koersen het niet op hun heupen krijgen. Maar goed, u weet nooit.



En verder moet u er misschien maar niet te veel over nadenken...

1. Stocks: all-time high

2. Home prices: all-time high

3. Core inflation: highest since 1992

4. Job openings: all-time high

5. Junk bond yields: all-time low

6. Fed: we need 0% rates for a few more years & trillions more in bond buying to boost asset prices & increase inflation. — Charlie Bilello (@charliebilello) June 14, 2021

Bij ons zijn er welgeteld wee nieuwtjes. NSI gaat ook al met de pet rond en over rentes gesproken, zeg maar.

JDE Peet's zoekt het Down Under:

De opening dan... Kom op, wie doet er gek en legt er even een ordertje in...?



Marktbreed is er veel rood voor juni 2016 begrippen.



De rentes zijn ook vroeg met een tropenrooster:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het slot gisteren met Oracle dat -4,8% op Q1-cijfers en tegenvallende outlook deed, presidenten Joe Biden en Vladimir Putin ontmoeten elkaar en Chinese straaljagers vliegen rond Taiwan (als antwoord op die Navo-top?).

Analistenadvies:

OCI: naar €26,50 van €23 (overweihgt) - Morgan Stanley

De agenda met Fed-rentebesluit en persco:

En dan nog even dit

De terugblik:

WATCH: Wall Street's main indices closed lower as data showing stronger inflation and weaker U.S. retail sales in May spooked investors https://t.co/DzVLUZ9JnJ pic.twitter.com/deEHY7uFEa — Reuters Business (@ReutersBiz) June 16, 2021

Zaandam kijkt vast mee:

Amazon is opening its first full-size grocery store with cashierless technology. The company is also looking to support black-owned businesses. @FrankCNBC lets us know how. pic.twitter.com/lcBWQjjQDz — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) June 15, 2021

Verrassend?

More China coal investments overseas cancelled than commissioned since 2017 - research https://t.co/qzW1IlzP12 pic.twitter.com/0oVz59VZwX — Reuters Business (@ReutersBiz) June 16, 2021

Aldus deze oliehandelaar:

Trafigura CEO Jeremy Weir says the supply situation in oil "is getting quite concerning" arguing that we've gone from "15 years of oil reserves to 10" as investment has come down. Says there "is a chance" we get up to $100/bbl #FTCommodities pic.twitter.com/yeptmI4eFH — David Sheppard (@OilSheppard) June 15, 2021

Dat plaatje...

The SPAC market's future hinges on the success of its two best-known gurus, writes @TheRealLSL. https://t.co/Txej8JXoN2 pic.twitter.com/icsMDSHiYK — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) June 15, 2021

Toe maar:

We got a first look inside Lucid Motors' EV factory in Arizona where it will build its luxury electric sedan, the Air. Take a look: https://t.co/qSNVTyZVF5 pic.twitter.com/Q1Qz1YfCA3 — CNBC (@CNBC) June 16, 2021

Citaat:

A cocktail of ingredients is sending house prices to unprecedented levels worldwide. Record low interest rates, unparalleled fiscal stimulus, lockdown savings ready to be used as deposits, limited housing stock, and expectations of a robust recovery in the global economy are all contributing.

The world’s most bubbly housing markets, with New Zealand at the top, are flashing warnings that haven’t been seen since the run-up to the 2008 crisis https://t.co/BkVSUFbFYk — Bloomberg Markets (@markets) June 16, 2021

U kunt toch ook gewoon nee zeggen, meneer Waters? We don't need no education...

Roger Waters said that Mark Zuckerberg offered "a huge, huge amount of money" to use the 1979 Pink Floyd hit "Another Brick in the Wall” in a promotional film for Instagram.



"And the answer is, ‘F--- You. No f----in’ way.'” https://t.co/2oCuQyDOAF — MarketWatch (@MarketWatch) June 15, 2021

Zeg het maar:

Again, I find it hard to believe that #bitcoin is in reality the most crowded trade for (big) fund managers as BofA's survey finds. (source chart @LaurensSwinkels) pic.twitter.com/9tNq5V96xR — jeroen blokland (@jsblokland) June 15, 2021

Veel plezier en succes vandaag.