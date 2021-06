Scherpt de Nasdaq 100 het eerdere koersrecord verder aan?

Na een adempauze van enkele weken, lijkt de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq 100, weer het luchtruim te kiezen.

Begin deze week sloot de index nipt boven de koerstop van 16 april rond 14.050,38 punten. Met een nieuw closing high rond 14.128,20 heeft de Nasdaq 100 de hoogste slotstand ooit bereikt.

Doorbraak Nasdaq Composite kwestie van tijd

Overigens heeft de bredere Nasdaq Composite index nog geen nieuw all-time high neergezet. De Composite-index test thans het laatste koersrecord rond 14.175,12 (gevormd op 16 februari). Maar een doorbraak is slechts een kwestie van tijd.

Analisten verwachten dat er voor technologieaandelen nog ruimte is voor verdere koersstijgingen. Zij zien steeds meer signalen dat het economisch herstel duurzaam is. Een van de techaandelen die deze week eveneens een nieuw koersrecord vestigde (en is doorgebroken) is Adobe.

Overigens lopen beide Amerikaanse technologiebeurzen, de Nasdaq 100 en de Nasdaq Composite, wat achter ten opzichte van hun neefjes. Beide technologieindices wonnen dit jaar circa 10%. De Dow Jones-index steeg in 2021 echter met ruim 12,5%, terwijl de S&P500 tot dusver 13,5% won.



Vandaag bekijk ik de Nasdaq 100 en Adobe.

Nasdaq 100 index neemt horde rond 14.050,38

Technisch bezien komt de Nasdaq 100 index er weer beter bij te liggen, nu de barrière rond 14.050,38 punten (gevormd op 16 april) nipt wordt genomen. De hogere bodems in de afgelopen weken signaleerden al een aantrekkende vraag.

Na een definitieve uitbraak boven 14.050,38 punten wordt 15.500 het volgende berekende koersdoel. Steun ligt er rond 12.627,92 punten (de bodem van 25 maart).







Adobe kiest weg omhoog

Adobe Systems verbetert, nu de uitbraak boven de weerstand van $ 536,88 (gevormd op 4 september 2020) vorm krijgt. De recente serie hogere koersbodems gaf al aan dat beleggers het aandeel Adobe op hogere niveaus (bij-)kochten.

Nu de weerstand van $536,88 (gevormd op 4 september 2020) opwaarts wordt gebroken, kan $660 als volgende opwaartse koersdoel berekend worden.

Steun voor Adobe Systems ligt rond $416,29 (de bodem van 14 juli 2020).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn) laat een opwaarts verloop zien, terwijl de koers van Adobe er boven beweegt. Dit wijst op een positieve technische conditie.

De terugtrekkende beweging van de B.O.B.-indicator (glooiende blauwe doorlopende lijn) in de afgelopen maanden suggereert dat Adobe Systems achter bleef bij de rest van de markt. Maar recent krult de B.O.B.-indicator weer opwaarts.

Ons laatste lange termijn koopadvies in Adobe is van 24 juni 2019. Toen adviseerden we 36 aandelen Adobe op te nemen en aan te kopen in de defensieve lange portefeuille. Deze positie adviseren we aan te houden.