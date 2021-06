Slotcall: Just Eat Takeaway en Shell tillen de AEX nipt over de streep

Vrij snel na de beursgong brak de AEX (+0,1%) opnieuw zijn intradagrecord. Hierna zakte de koers iets naar beneden, waar het bleef dwarrelen tot de beurs zijn deuren sloot.

Just Eat Takeaway is met +1,5% de grootste winnaar van de AEX, op de voet gevolgd door Shell (+1,5%). Het bedrijf onder leiding van Jitse Groen meldde vanochtend dat de overname van GrubHub is afgerond. ArcelorMittal is met -4,7% de hekkensluiter binnen de AEX.

Prosus (-1,4%) wist vandaag ook weer een plekje in de spotlight te bemachtigen. Vanochtend maakte het Zuid-Afrikaanse bedrijf bekend een meerderheidsbelang in GoodHabitz te hebben genomen. Het gaat om een investering van €212 miljoen.

GoodHabitz is een Nederlands bedrijf en zag het levenslicht in 2011. Het winstgevende bedrijf biedt online trainingen en cursussen aan voor bedrijven en is actief in tien Europese landen.

Beter Bed van krimp- naar groeibedrijf

Een maand geleden gaf IEX-analist Niels Koerts nog een Strong Buy-advies af voor Beter Bed (-2,4%). Sindsdien heeft de koers van de beddengigant een flinke rit gemaakt. Het aandeel is met maar liefst 50% omhoog geschoten en daarmee liet Beter Bed het koersdoel van vorige maand ver achter zich.

Na deze koersrally heeft Koerts het aandeel opnieuw onder de loep genomen. “Beter Bed is binnen korte tijd getransformeerd van een krimp- naar een groeibedrijf. Hiervoor verdient het management alle lof”, schrijft hij. Maar is het nu nog slim om in te stappen? U leest het in de analyse hieronder.

Beter Bed: het gaat wel erg hard #BeterBed https://t.co/XFeSxyhp9k — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 15, 2021

Koersdaling Philips overdreven

Philips (+0,4%) gaat miljoenen beademingsapparaten terugroepen en repareren. De apparatuur zou onveilig kunnen zijn voor patiënten. Ten tijde van de Q1-cijfers werd voor dit probleem al een last genomen van €250 miljoen, en dat doet het bedrijf nu nog eens.

De terugroepactie met een prijskaartje van een half miljard euro leverde het elektronicaconcern gisteren een koersdaling van maar liefst 4% op. “Overdreven”, noemt IEX-analist Niels Koerts deze reactie in zijn analyse van Philips. De vooruitzichten op de lange termijn zien er namelijk nog altijd goed uit.

De gehele analyse vindt u hieronder.

Brede markt

Vandaag wist de AEX nipt in het groen te eindigen. Duitsland (+0,3%) en Frankrijk (+0,4%) presteerden dan ook beter.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klok met -4%. De index noteert nu 17 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-0,3%), Dow Jones (-0,5%) en Nasdaq (-0,7%).

De euro stijgt met 0,1% een klein beetje en noteert 1,213 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (-1,1%) zakken beide een beetje weg.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+1%) gaan redelijk gelijk op.

Bitcoin (-0,6%) daalt lichtjes.

Rentes

De rentes in ons kikkerlandje stijgen met twee basispunten tot -0,08%.

Het Damrak:

Allegra van Hövell-Patrizi is per direct benoemd als CEO van Aegon (-0,1%) Nederland.

(-0,1%) Nederland. NN Group (+0,9%) kon vandaag rekenen op een minuscule koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel ging met €0,60 omhoog naar €50,60.

(+0,9%) kon vandaag rekenen op een minuscule koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel ging met €0,60 omhoog naar €50,60. Unibail (-0,9%) heeft Caroline Puechoultres per direct als Chief Customer Officer aangesteld.

(-0,9%) heeft Caroline Puechoultres per direct als Chief Customer Officer aangesteld. ArcelorMittal (-4,7%) had te kampen met een koersdaling. Met een correctie op z'n tijd is niks mis.

(-4,7%) had te kampen met een koersdaling. Met een correctie op z'n tijd is niks mis. KLM heeft de stekker uit Air Antwerp getrokken nadat de grootaandeelhouder geen toekomst meer zag in de kleine vliegmaatschappij. De koers van Air France-KLM (-0,9%) reageerde hier nauwelijks op.

(-0,9%) reageerde hier nauwelijks op. Fugro (-1,7%) heeft een nieuwe opdracht van de Franse overheid binnengesleept. De bodemonderzoeker zal de grot van Cosquer digitaal in kaart brengen.

(-1,7%) heeft een nieuwe opdracht van de Franse overheid binnengesleept. De bodemonderzoeker zal de grot van Cosquer digitaal in kaart brengen. Vele rode koersen binnen de AMX leiden ertoe dat de index vandaag 0,8% heeft verloren.

leiden ertoe dat de index vandaag 0,8% heeft verloren. BAM (-0,4%) gaf in juni 2016 voor €125 miljoen aan converteerbare obligaties uit. Hiervan kocht het bouwbedrijf vorig jaar voor €5 miljoen in. Nu heeft BAM het restant afgelost uit de bestaande kasmiddelen.

Adviezen

NN Group: naar €50,60 van €50 en kopen - Kepler Cheuvreux

Boskalis: naar €30,50 van €28 en kopen - KBC Securities

