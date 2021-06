Hedge funds gaan tot 2026 $332 miljard in crypto beleggen. Zeggen ze

Willem Kadijk heeft het simpele rekensommetje al gemaakt. Dit suggereert inderdaad vijf jaar lang een instroom van dik $332 miljard. Op dit moment is de marktkapitalisatie van alle crypto's rond $1,4 biljoen. Kortom, u kan er geheel risicoloos in met deze koopdruk?

Hedge Funds to increase crypto holdings to an average of even 7.2% by 2026. High vote of confidence implying $332B of inflows. Does not include $MSTR flows. #SmartMoney #Bitcoin | Intertrust Survey pic.twitter.com/GjTZ7wZfAx — Mr Blue (@WillemKadijk) June 15, 2021

Wellicht, dat wordt achteraf ongetwijfeld duidelijk. Hier is het bericht van FT. Duidelijk, blijft er één detail over: gaan die hedge funds het ook daadwerkelijk doen? Als het zo luidkeels in de pers staat... Enig opportunisme is de sector niet vreemd.