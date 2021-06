Hoe hoog ga je AEX? Het ziet er weer goed uit voorbeurs

En de futures? U raadt het al. Die openen hoger na weer records op Wall Street. Verder ligt alles weer min of meer vlak.

Wat voor plaatje neem ik? Deze, de volatiliteit, ofwel de VIX-index. Die liep gisteren een paar procent op, komt niet zo vaak voor met een rally en records. Die score van 16,4 zit weliswaar onder de beruchte onrustgrens 20, maar er is zeker geen sprake van compleet ingedutte markten zoals 2016 en 2017.



We doen het vandaag met Europese - de Duitse zijn net door op de verwachte 0,5% (MoM) en 2,5% (YoY) - en Amerikaanse inflatiecijfers, ofwel consumentenprijzen over mei met morgen een Fed-rentebesluit er achteraan. Kortom, er is deze dagen weer een test van het inflatie-rentescenario.

Verder zijn er detailhandelsverkopen uit de VS over vorige maand. Intussen lees ik aan de rentemarkt geen angst af voor geldontwaarding. Sterker nog... Ik zag het ergens voorbijkomen. Een opvallend feitje aan de rafelranden van de beurs is dat de Griekse vijfjaarsrente onder nul staat.

Als u zich hier niet van in uw koffie verslikt, is hier het lange plaatje. Een jaar of tien geleden had u de huidige scores niet moeten voorspellen, want dan was u met loeiende sirenes naar een gesloten inrichting overgeplaatst. En dit is geen grapje! Griekenland is definitief toast, was toen de opvatting. Hier die vijfjaars:



Bitcoin en ethereum nog even, die weer de geest hebben - met dank vooral aan Elon Musk en Goldman Sachs, dat ethereum ook gaat faciliteren. De bank is wel eens een earlier adaptor geweest? Intussen rollen er op de networks alweer technische koersdoelen van $50K voorbij, zo snel gaat het hier.



Op het Damrak is er eigenlijk maar één nieuwtje:

Op de valreep nog eentje:

#Prosus blijft na #StackOverflow op overnamepad: shopt "Edtech"-groep #GoodHabitz voor €212m (meerderheidsbelang), actief in online trainingen vr bedrijven. Heeft 1700 zakelijke klanten in 10 EU-markten (NL=thuismarkt) via "All-you-can-eat" abo-model in 7 talen. Geen financials. pic.twitter.com/9kIeWs3YRf — Tom Simonts (@TSimonts) June 15, 2021

De opening is zoals u die bent gewend: hoger met een nul voor de komma.



Marktbreed springen weer die records op Wall Street er uit, China daalt na een dagje vrij, de dollar is steady en commodities hebben ook wel eens meer spektakel laten zien.



De rentes hebben ook nog geen haast:

Het volume van de goederenexport was in april bijna 26 procent groter dan in april 2020. Dat is de grootste groei sinds de start van de statistiek in 1995. https://t.co/8VMoJ0DNX8 pic.twitter.com/syX7rwTDzf — CBS (@statistiekcbs) June 15, 2021

08:00 Duitsland inflatie (CPI) mei +0,5% MoM & +2,5% YoY

08:45 Frankrijk inflatie CPI mei +0,1% MoM & 1,4% YoY

10:00 Italië inflatie CPI mei +0,9% MoM & 1,3% YoY

16:00 VS NAHB huizenmarktindex jun 83

22:00 Nederland handelsbalans apr

22:00 VS inflatie (PPI) mei +0,6% MoM & +6,3% YoY

22:00 VS detailhandelsverkopen mei -0,8% MoM

The S&P 500 and Nasdaq ended the day at record highs as markets await this week’s Federal Reserve meeting for more clarity on the central bank's inflation outlook. More here https://t.co/1DccIOfPbr pic.twitter.com/czWsMMxGhP — Reuters Business (@ReutersBiz) June 15, 2021

There's a schism developing in inflation expectations, with older people expecting much higher rates of inflation than younger ones.https://t.co/5pQoxUZz5H (H/T @ProfStefanNagel) pic.twitter.com/XYm5muR18j — Tracy Alloway (@tracyalloway) June 15, 2021

Jamie Dimon says JPMorgan is hoarding cash because there's a "very good chance" inflation is here to stay. @Hugh_Son reports. https://t.co/CYfBKBHA8S — CNBC (@CNBC) June 15, 2021

Under pressure to slash carbon emissions and shift away from fossil fuels, Royal Dutch Shell is reviewing a possible sale of its largest U.S. oil field located in the Permian Basin in Texas https://t.co/uvHkcWKpyI pic.twitter.com/79LBZ6yJMn — Reuters Business (@ReutersBiz) June 15, 2021

Bitcoin investors should be investing in oil instead: all-star investor Rich Bernstein (via @TradingNation) https://t.co/dfuaMQi06Y — CNBC (@CNBC) June 14, 2021

Top @crypto stories:#Bitcoin reaches highest level since May https://t.co/wDpgxMdDno



MicroStrategy files to sell as much as $1 billion in shares https://t.co/Mkrflf0EuS



Goldman Sachs moving beyond the world of Bitcoin and expanding into Ether https://t.co/iKBKPCvkIA pic.twitter.com/9G9nr9RNSw — Bloomberg Crypto (@crypto) June 15, 2021

Hedge funds plan to hold an average 7.2% of their assets in cryptocurrencies by 2026, a new survey shows https://t.co/oJdwEJhN52 — Financial Times (@FinancialTimes) June 15, 2021

WATCH: Vodafone has picked Samsung to supply its 5G network equipment in Britain, a breakthrough for the South Korean company in Europe's telecoms gear market https://t.co/STWkDlj89Q pic.twitter.com/q60Vah2evB — Reuters Business (@ReutersBiz) June 15, 2021

Meet Bert and Ernie, two of Amazon's new warehouse robots designed to improve worker safety. https://t.co/hTMogasOFf pic.twitter.com/dfzXREv95a — CNBC (@CNBC) June 15, 2021

Every market debate right now… pic.twitter.com/VGa2KfTamw — Nate Geraci (@NateGeraci) June 13, 2021

De totale output van werknemers tijdens de pandemie was dezelfde als wanneer ze op kantoor zaten.



Ze werkten wel 30% meer uren.



Output gelijk. Productiviteit fors lager. https://t.co/JDAj897w4J from @TheEconomist https://t.co/JDAj897w4J — Peter De Keyzer (@PeterDeKeyzer) June 14, 2021

Veel plezier en succes vandaag.