Handig excelletje voor de betere dividendbelegger

Study:



• 1992-2006, >75% of all day-traders quit w/i 2 years

• Negative Aggregate performance of all traders over 15-years.

• Only 1 out of 100 day traders earned profits over time



Correct! Succesvol Day Traden is inderdaad op langere termijn slechts voorbehouden voor enkelen. Positie trading daarentegen, dus positie aangaan en vasthouden voor een bepaalde tijd, in ieder geval langer dan 1 dag, bijv. na een (terechte- of onterechte correctie), of gebruik makend van een anomalie, kan zeer lucratief zijn.



Over het algemeen zijn de resultaten beduidend beter dan wanneer je de klakkeloos de adviezen volgt van 'deskundigen' in dienst zijn van een bank of media bedrijf welke zelf geen- of nauwelijks risico nemen met hun eigen vermogen.



Daarnaast is het opmerkelijk is dat er flink gegrossierd wordt in Buy- of zelfs Strong Buy adviezen van lui die zich 'analist' en dus als 'deskundige' profileren terwijl ze niet in bezit zijn van een DSI certificatie.



Het enige wat telt is wat er maand na maand en op langere termijn onder aan de streep overblijft,..