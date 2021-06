Fugro, Alfen en BAM hebben de geest en PostNL even niet

Hogere olieprijs en op het forum wordt ook gespeculeerd of er misschien werk voor Fugro in zit, nu er allerlei (windmolen)projecten worden opgestart in de Noordzee. Het aandeel scoort mooi vandaag, maar iets langer bekeken is het zo zijwaarts als wat.



Alfen heeft ook al de geest. Of moet ik zeggen technische geest? Met uw ogen trekt u vast ook een horizontaal lijntje.



BAM gaat ook lekker, misschien wordt het nu weer opgepikt aan de onderkant van het zich aftekenende handelskanaal omhoog. Moet de koers nu wel doorpakken, want anders is het geen handelskanaal omhoog.



Oh ja, PostNL is de onverwachte daler. Het leek juist zo'n no-brainer om de dip te kopen. Kan ook nog blijken, maar toch maar even opletten.