Rustige start, weinig nieuws, maar hier zijn Shell en bitcoin

De futures openen vlak na een rustig weekend en weer weer records, rentes dalen en olie stijgt.

Het nieuws op het Damrak is dat Royal Dutch Shell ongeveer 6% van haar olieproductie wil verkopen voor rond $10 miljard. Onduidelijk is of dit iets te maken heeft met die uitspraak van de rechter een paar weken geleden, of dat Olies dit sowieso al van plan was. Het is wel een forse desinvestering.

Op de valreep van dit stukje meldt ook Adyen een Amerikaanse bankvergunning en Brazilië eist €2 miljard van Unilever.

Shell considering possible sale of U.S. Permian assets: Reuters https://t.co/oyrDzvkKWq pic.twitter.com/kfRXZjjEJA — Yahoo Finance (@YahooFinance) June 13, 2021

Het nieuws dit weekend is natuurlijk alles op en rond die G7, maar er was ook nog dit: bitcoin. De huiskamervraag luidt: wie heeft dit gedaan?



Quote van Tesla CEO Elon Muks in een discussie, want hij was het weer:

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market. When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.

Hier het verhaal:

Bitcoin pops 10% after Musk suggests Tesla could accept the cryptocurrency again https://t.co/yNcOhNHB2y — CNBC (@CNBC) June 14, 2021

De opening dan, ik kan met zo snel niet herinneren wanneer we voor het laatst met iets anders dan een nul voor de komma startten. Het gaat al weken zo, er is weer minimale beweging op dit uur. Volgens mij is de markt even niet zo bang meer voor blijvende inflatie en dus vinden daarom risicovolle aandelen aftrek.

De records komen ergens vandaan, maar vergeet ook niet dat de winstverwachtingen snel oplopen. Alles in mijn vooruitblik van gisteren, wat dat betreft mag van mij het hele Damrak Prosus en Besi volgen die vorige week met opwaartse bijstellingen kwamen.



Marktbreed is er niet veel te zien, China en Hong Kong zijn dicht en olie ligt goed, dat valt me dan nog op.



De rentes? Die dalen alweer. De markt gaat voor nu niet uit van blijvende inflatie, lees ik hier aan af.

Nieuws, advies, shorts en agenda

De AFM meldt deze shorts en bij Just Eat Takeaway lopen die op naar 14,9%:

De agenda:

00:00 China en Hong Kong gesloten

06:30 Japan industriële productie apr

11:00 EU industriële productie apr +0,4% MoM

22:00 Oracle Q1-cijfers

En dan nog even dit

Logisch als we niet meer in bondjes kunnen beleggen?

YEAH! Global stocks gain another $600bn in mkt cap this week to hit fresh All-Time highs – all in the face of further evidence of rising inflation alongside a robust reopening of the economy. All stocks now worth a record $116.4tn, equal to 132.7% of global GDP. pic.twitter.com/1GYX3qrDR0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 13, 2021

De oud-CEO van Shell mocht gisteren aanschuiven:

'Het is gek als elke rechter zelf kan bepalen aan welke maatregelen een bedrijf moet voldoen', vindt voormalig CEO van Shell Jeroen van der Veer. 'Dat kan ervoor zorgen dat Shell aan andere maatregelen moet voldoen dan KLM.' pic.twitter.com/b6Jj31rAXk — Buitenhof (@Buitenhoftv) June 13, 2021

Lijkt het wel op, inderdaad:

Storms await companies that err on climate https://t.co/NNoptSGpiE — Financial Times (@FinancialTimes) June 13, 2021

Wie zegt daar inflatie?

Plans for the biggest corporate spending boom in more than a decade could be the next driver for stock markets trading at record highs https://t.co/8jYVqqm83Z — Bloomberg Markets (@markets) June 13, 2021

Tech-bedrijven kunnen inderdaad gemakkelijk (ver)schuiven, daar heb ik me al diverse keren op verkeken:

The streaming giant is investing in toys, podcasts, live events and video games. https://t.co/lTO3hvrt8t — Bloomberg Markets (@markets) June 14, 2021

Ik zeg niks:

The steel industry generates more CO2 than cars, buses and motorbikes—combined. It’s also the same industry making wind turbines and solar panels https://t.co/ejwIxRDq1n — Bloomberg Markets (@markets) June 14, 2021

Ferme uitspraak van de Square en Twitter CEO:

Jack Dorsey on bitcoin: "I don't think there is anything more important in my lifetime to work on." (via @CNBCMakeIt) https://t.co/Gr0t0odelO — CNBC (@CNBC) June 13, 2021

U? Ik ben het niet:

A seat on a spaceship ride with billionaire Jeff Bezos went for $28 million during a live auction, concluding the month-long bidding process for the sightseeing trip on Blue Origin's maiden voyage next month. More here: https://t.co/VgKs1hJupo pic.twitter.com/8jjPZrphIv — Reuters Business (@ReutersBiz) June 13, 2021

De problemen van het moderne leven:

My employer paid me in crypto. It rose 700% in value. Now he wants employees to return the crypto and accept dollars.



Moneyist, what should I do? https://t.co/rbwWxrzp5L — MarketWatch (@MarketWatch) June 13, 2021

Raakt de economie oververhit?

The economy is healing pic.twitter.com/5O4YFrTJuQ — Kenny Lay (Parody) (@EnronChairman) June 13, 2021

Er zijn mensen en optiehandelaren, zeg maar:

We weten nu wat 5-3-2- betekent: 5m voor tijd 3-2- maken, toch beter dan 4-3-3 — OptieAcademy (@OptieAcademy) June 14, 2021

Veel plezier en succes vandaag.