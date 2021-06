Koersdoel 728 bereikt, en we gaan nog niet naar huis

Goed gedaan. De 7 2 8. Maar uiteraard door vele trillions of dollars, billions of euro's en mega trillions of yens. Maar dat maakt niet uit. Gehaald is gehaald. En nu? We zitten met grote puinhopen die we niet kunnen verwerken. Huizen markten. Mega hoog. Aandelenmarkten. Mega hoog. Grondstof prijzen. Mega hoog. Supermarkt prijzen. Mega hoog. Schulden. Mega hoog. Maar niets breekt. Kortom de Centrale Banken kunnen maar 1 ding en dat is geld, nog meer en nog veel meer geld printen. Printen net zo lang tot het breekt.



Yields. Gaan ze nog een weekje doormodderen of komen ze deze week al tot leven? VIXie op de 15. We zien geen risico's in de Every Thing Bubble. Echt Every Thing.



ASML op de 5 8 0. Ze halen de AEX Index nog in. 7 2 8. Ze moeten nog een stukkie. DAXie future had last van nacht problemen, maar de opening van de beurzen geven ze duidelijk meer groene koersen. ING - gevaarlijkste bank van de wereld op Deutsche Bank en die Zwitserse Bank na. Beetje paniek bij deze banken en ze liggen al aan het overheids infuus. Knap hoe ze het volhouden. Knap dat de tijd waar in we zitten al 12 jaar goed is, want anders waren ze al ingestort. En ze gaan alsnog instorten. Ze beschikken ook na 12 top jaren dramatische ratio's.



Shell gaat ook goed. Nog steeds een kopie op termijn. De hoge olieprijs zal erg goed doen. Hoe langer ze in de olie en gas blijven des te beter. Dat brengt tot nu toe het meeste in het laadje. Zie ik 15.800 punten voor de DAX? Bijna. Die gaan zeker ook nog niet naar huis. De afgelopen zes dagen alleen maar groene futures gezien. FED en ECB betalen beter uit dan een casino. En veel meer. Ik vraag me regelmatig af waarom er nog ondernemers zijn. Zijn ze hard aan het werk om clienten binnen te halen in deze wat moeilijkere tijden, op de beurs krijg je het geld. Ze zijn verkeerd aan het ondernemen. Alleen de toppers krijgen de mega beloningen. Zoals dat overal gaat.



Ik heb het niet gezien, maar u bent weer enthousiast. Gewonnen van Oekraine met 3-2. En u gaat geheel uit uw dak, net als de beurzen. Het is wel Oekraine. Geen Duitsland, Geen Frankrijk. Geen Italie, Geen Portugal en zelfs Geen Belgie. Maar u bent tevreden. Hou vast. Net als dat de beurzen dit ritme moet vasthouden.



Wordt dit de top dag? Hoog en abnormaal beginnen en steeds meer winst loslaten naar mate de dag vordert? Yields dalen een stuk minder enthousiast dan vorige week. Een eerste signaal tot bodem vorming in de yields?