Koersdoel 728 bereikt, en we gaan nog niet naar huis

Afgelopen vrijdag heeft de AEX het koersdoel 728 punten aangetikt. Dit technische koersdoel is door de IEX TA-desk in september vorig jaar berekend op basis van de vlagformatie, die indertijd in ontwikkeling was.

Het koersdoel 728 punten past in een langetermijntraject, op basis van een uitstekende technische conditie. Daarvan was ons eerste koersdoel 632 punten op 5 januari van dit jaar al behaald. Behoudens tussentijdse correcties, verwachten wij dat het einde van de opmars nog niet in zicht is.

De AEX is sinds het low op 677,88 punten (bodem van 14 mei) met ruim 20% opgelopen. Toch valt voor de korte termijn op dat de Nederlandse beurs nog niet overbought (overgekocht) is. Dit geeft aan dat er nog kracht in de markt zit.

Het enige addertje onder het gras is het achterblijvende omzetprofiel.

Vandaag bekijk ik de AEX op korte en op lange termijn en op basis van de overbought/oversold-indicator.

AEX-index zet opmars voort

Nu de Nederlandse beurs de weerstand 718,50 punten heeft gebroken, verbetert het technische plaatje. De neutrale range van de afgelopen 10 weken is aan de bovenkant verlaten.

De hogere bodem van eind mei gaf aan dat belegers al op een uitbraak hadden voorgestorteerd. Op basis van de pendulumswing heeft de AEX-index ruimte tot berekend koersdoel 760 punten.



Nederlandse beurs nog niet overbought

De Nederlandse beurs is sinds het low op 677,88 punten (14 mei) nog niet overbought geraakt.



Nederlandse beurs valideert uptrend

De AEX-index heeft met de doorbraak boven de laatste koerstop de stijgende trend weten te hervatten. In de recente correctie vormde de AEX-index al een hogere bodem. Nu de koers boven de voorgaande top weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd.

Er ligt steun op 677,88 punten (bodem van 14 mei). Weerstand ligt rond 760,00 punten (berekend koersdoel). Zolang de AEX-index hogere toppen en hogere bodems weet te vormen, blijft het plaatje positief.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de AEX-index laat een opwaarts verloop zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.