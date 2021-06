Ziet er goed uit voorbeurs: weinig te doen, maar veel gedoe

De futures openen weer een pietsie hoger na weer records op de borden. Rentes dalen, volatiliteit zakt, over de dollar heeft niemand het meer en olie stijgt - WTI tikt $70 aan.

En de winsten vallen mee! Na Besi (hier) gaf gisteren nabeurs Prosus ook aan beter te doen dan verwacht. Toevallig gaf ik gisteren dit plaatje van de AEX al mee. Doordat de winstverwachtingen stijgen, wordt de index niet meer duurder - ondanks dat die stijgt. Goedkoper dus. Goedkoop is iets anders.



Welkom NX Filtration op de beurs, om 09:00 uur gaat de handel los vanaf €11. Met ruim €1 miljoen omzet voor €550 miljoen naar de beurs: het is niet iedereen gegeven, zeg maar.

Haha, u hebt vast ook al de ophef du jour gezien. waar maakt iedereen zich druk om? Het CPB gaat hier helemaal niet over. Punt. Nou ja, zie zelfs de ECB. We nemen het tegenwoordig niet meer zo nauw en strikt met mandaten van overheidsinstituties.

CPB-directeur: Nederland moet bitcoin en andere cryptovaluta verbieden https://t.co/PAamooyONZ — NOS (@NOS) June 11, 2021

Hoe is het met de crypto's en de meme-aandelen? Leuk dat die er zijn, vind ik, want anders was het misschien een tikkie saai. Bij de crypto's is niet veel te zien, maar rep en roer bij de meme-aandelen. Die gingen gisteren hard onderuit, herstelden nabeurs en toen ging de ex-GameStop CEO er met de buit vandoor :-)

Bitcoin doet nu trouwens +0,8% en ethereum -0,7%, zien we ook niet zo vaak.

GameStop shares crater 27% as ousted CEO walks away with millions: CNBC After Hours https://t.co/IKl8N4G5hh — CNBC (@CNBC) June 10, 2021

De opening is weer helemaal voorjaar 2012: bescheiden plusjes.



Marktbreed is het rustig na die rally op Wall Street. Meest opvallend: West-Texas Light Intermediate (WT) tikt weer $70 aan, ofwel het gaat nog meer pijn doen aan de pomp.



De rentes dan, ik lees hier allesbehalve angst voor langdurig, hoge(re) inflatie aan af. Dat scenario lijkt nu toch echt in de ijskast te gaan, ondanks die 5% inflatie van gisteren. Wel was er die verdovingsspuit van de ECB, maar die was verwacht.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:05 AEX wacht vermoedelijk nipt hogere opening

07:54 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Ahold Delhaize

07:41 NX Filtration voor 11 euro per aandeel naar het Damrak

07:38 Update: winststijging door Prosus verwacht

07:26 CPB: Nederland moet bitcoin in de ban doen

06:59 Nederland telde iets meer faillissementen in mei

06:55 Europese beurzen openen hoger

06:53 Bijna 175 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

10 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

10 jun S&P 500 naar nieuw record op Wall Street

10 jun Olieprijs weer boven 70 dollar

10 jun GrandVision: alle regelgevende goedkeuringen overname Essilor binnen

10 jun Wall Street koerst hoger

10 jun Europese beleggers terughoudend na rentebesluit

10 jun Winststijging door Prosus verwacht

10 jun AEX hoger gesloten

De AFM meldt deze shorts en vanaf nu let u natuurlijk vooral op JustEatTakeAway, of moet ik al GrubHubJustEatTakeaway zeggen?

De agenda heeft wel eens meer puntjes gekend:

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jun 90,4

Wall Street stocks ended firmer with the S&P 500 hitting a record closing high. Investors were relieved after a closer look at the highly anticipated May consumer price index signaled that inflation is likely to be temporary. More here: https://t.co/FKbBhc75IP pic.twitter.com/eNhKZKA8fR — Reuters Business (@ReutersBiz) June 11, 2021

Volgens een poll:

Fed to announce QE taper in Aug or Sept on rising inflation concerns https://t.co/vdCEddvN9f pic.twitter.com/6ppkLRgACl — Reuters Business (@ReutersBiz) June 11, 2021

Intussen:

Europe’s riskiest bond markets just got a boost from the ECB https://t.co/zw2QeMzvg8 — Bloomberg Markets (@markets) June 11, 2021

Niet Goldman Sachs, maar BlackRock rules the world!

BlackRock wins Chinese regulatory approval for onshore mutual fund business https://t.co/HS61HS2pGF pic.twitter.com/0Y4L2fr3FO — Reuters Business (@ReutersBiz) June 11, 2021

Wie maakt Elon los? Te betalen in dollars graag. Voor $130.000 is ie van u.

Tesla set to begin deliveries of its new Model S Plaid https://t.co/PDMDihdFsY — CNBC (@CNBC) June 11, 2021

U zoekt nog een thema?

From green energy to cybersecurity, Citi names 'unstoppable trends' that investors can jump on https://t.co/cDpLhWwjd8 — CNBC (@CNBC) June 11, 2021

Kortom, Apple versus Facebook? En versus Tesla, want het bedrijf huurt een BMW manager in.

Apple’s iOS 15 comes to iPhones this fall, and it includes a lot of fun new FaceTime, iMessage, Safari, Wallet and privacy updates. @robotodd explains. https://t.co/yD2Xt6yEpg — CNBC (@CNBC) June 10, 2021

Dit nog, als er eentje licht begint te geven....

Pharma executives seeking higher immunity from Covid-19 are mixing their own shots https://t.co/2Sg6FLbKkv — Bloomberg (@business) June 11, 2021

Leuk, wat een lijst:

Veel plezier en succes vandaag.