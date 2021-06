Acomo, dividend, super cycle, een Strong Buy en veel grafieken

Acomo, dat ik zelf altijd De Kleine VOC noem, staat vandaag aardig hoger. Misschien heeft het iets te maken met de Strong Buy die collega Martin Crum afgeeft. Kleine(re) aandelen op het Damrak en analistenadviezen, dan wil de koers het nog wel eens op de heupen krijgen.

Gunstige marktomstandigheden biedt ruimte taxaties Acomo te verhogen #Acomo https://t.co/zrSueMA8Ez — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 9, 2021

Als ING, ABN Amro, Kempen, KBC en sporadisch Kepler Cheuvreux en Berenberg het advies en het koersdoel voor een AScX-aandeel of een lokaaltje veranderen, zijn zelfs double digits gewoon. Misschien moet u nog eens nadenken over een IEX premiumabonnement, want onze desk - hint - volgt ook veel kleine aandelen.

Acomo dus, dat is ook een (soft) commodity-aandeel en is al heel lang genoteerd. Beetje hetzelfde verhaal als Shell door de jaren heen: de commodityprijzen stijgen en dalen, schieten per saldo niet veel op (door de eeuwen heen zelfs), maar er is goed geld aan te verdienen én dividend mee te betalen.

Zie maar Acomo versus de AEX. In prijzen doet de index het veel beter, maar herbelegd... Het is af en toe zeker ook met bloed, zweet en tranen, maar zonder is er nu eenmaal geen rendement te maken.



Hier de eerlijker logaritmische grafiek.



Commodities zelf scheppen geen waarde schreef ik al, maar dat doet Acomo wel mét commodities. Hier het aandeel versus de breedgespreide en gewogen Bloomberg Commodity Index. De hele super cycle van 1990 tot 2010 en weer terug leest u hier niet eens aan af!



Acomo is ook wel eens de dividendkoningin van het Damrak genoemd. Dan is ze wel vorig jaar afgetreden, zoals u ziet... Oranje is dividend per aandeel en blauw is dividendrendement. Mijn data gaan niet verder terug.



Dividendprinses vind ik zelf beter, want dit is geen Dividend Aristocrat. Daar is juist een mooie dividendgroei voor nodig. Johnson & Johnson is hier hét schoolvoorbeeld van. Stairway to heaven noemde iemand dit eens een keer en ik neurie er spontaan de Stars Spangled Banner van.



Als extraatje, nog een reden waarom ik van Kleine VOC spreek. Dat u weet waar die mooie Amsterdamse grachten vandaan komen.

Vandaag is er reeks ex-dividenden op Damrak en kijk es wat ik vind. Historie van het beroemde #VOC dividend(rendement). Hier het artikel https://t.co/3hwf4mvrKN pic.twitter.com/lAwhRhTQCQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 14, 2021

Nog meer beeld: handelen voor kortetermijn-koerswinst is wat anders, maar veel beter dan in commodities zelf kunt u volgens mij in commodity-aandelen beleggen. Ik vergelijk hier onze aandelen met diezelfde index. Ik reken vanaf de beursgang van Aperam, dus dit een beetje een kort track record.



Het kan zomaar dat we achteraf concluderen dat met die enorme dividendverlagingen van Olies en Acomo de volgende super cycle in commodities is begonnen. En dan kan de Kleine VOC lucratief blijken. Het risico is simpel: dat commodites slecht presteren. Klein aandeel, dus neem sowieso niet groot positie.