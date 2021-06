U bent een rund als u met vermogensrendementsheffing stunt

Arend Jan,



Die column is niet te lezen of je moet je abonneren op de Volkskrant. Dat soort verwijzingen vind ik altijd weinig zinvol.



Overigens hebben wij in de KK van IEX een draad over VRH die al .... tien jaar loopt en waar ik massa informatie instaat, waar je je vingers bij aflikt. In ieder geval heel wat meer dan in één artikel in de Volkskrant gepubliceerd kan worden.



Vermogenstoename belasten als inkomen? En wat bij vermogensafname? En neemt de schrijfster ook de inflatie mee: 1 miljoen uit 2021 is zo ongeveer hetzelfde als 0,5 miljoen uit 1980. Maar er zijn wel 100 kanttekeningen bij te maken. Het mooiste blijft toch: Geen VRH. Dat bespaart mij in Luxemburg ieder jaar opnieuw zo'n anderhalf miljoen... Enfin, in de lange draad in de KK van IEX ontzettend veel over dit onderwerp te lezen. En als politicus realiseren: Wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt de deksel op zijn kop.



Peter