Het is groen voorbeurs en we zien alle kleuren van de regenboog vandaag

Saaie brede markten, maar onderliggend en in niches is er volop spektakel - en hoe.

Ja, ik kan mijn intussen dagelijkse mantra weer herhalen. De futures pannenkoeken maar wat aan na een pannenkoekdag op Wall Street. Dalende rentes, dat is alles. Eerst de agenda, want we doen het met drie dikke punten vandaag.

Aandeelhoudersvergadering GrubHub over bod in aandelen Just Eat Takeaway

ECB rentebesluit en persconferentie van president Christine Lagarde

VS consumentenprijzen mei: verwacht +4,7% YoY en +3,5% YoY kerninflatie



Nu komt het. Hebt u wel eens van Aethlon Medical gehoord? Ik ook niet, maar na gisteren kennen we dit aandeel wel: zie deze grafiek. Leuk ritje. De frenzy in meme-aandelen overtreft intussen die van januari en er duiken steeds nieuwe namen op.



Dat u niet denkt dat het alleen stuntende particulieren zijn en deze meneer kan het weten (en zal er dik aan verdienen):

Virtu Financial CEO says meme stock frenzy not solely driven by 'a band of retail traders' https://t.co/CyYLoA9Wwo — CNBC (@CNBC) June 9, 2021

Bitcoin dan na El Salvador, dat trok gisteren en ook nu weer een sprint. Paars is ethereum.



Voor de meelezende Zuidas in Amsterdam: de SEC-voorzitter is duidelijk - het moet afgelopen zijn met brokers die order flows aan market makers en liquidity providers verkopen. Krijgt hij zijn zin, dat is de vraag:

“It’s not free trading,” SEC Chair Gary Gensler says. “Somebody is paying for your and my order flow…It is zero commission, but not necessarily free.” https://t.co/jZnwWiL6O8 pic.twitter.com/pIr4LNlzPJ — CNBC (@CNBC) June 9, 2021

De opening is lichtgroen. Wat ligt die AEX goed, langzaam maar gestaag loopt de index op:



Marktbreed is er alleen niks bijzonders te zien, alleen maar nullen voor de komma:



De rentes dan en op de obligatiemarkt zijn denk ik om 14:29 uur vanmiddag alle verloven ingetrokken:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Basic-Fit dat convertibles uitgeeft, Fagron drukt aandelen bij en JDE Peet's dat obligaties prijst. UPS deed nabeurs +0,4% op Q1-cijfers en voorzichtige outlook. Oh ja, een zeker GameStop deed -5,2% op cijfers.

09 jun Video: ECB moet balanceeract uitvoeren

Wow, leve onze industrie:

De Nederlandse #industrie produceerde in april gemiddeld per dag bijna 13 procent meer dan in april 2020 en 1 procent meer dan in april 2019.https://t.co/FGJNhPDrEg pic.twitter.com/hqfrck5RIj — CBS (@statistiekcbs) June 10, 2021

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met drie punten: JET, ECB en VS inflatie:

00:00 AvA Grubhub over overname Just Eat Takeaway

09:00 ECP notering €0,50 ex-dividend

13:45 ECB rentebesluit -0,50%

14:30 VS inflatie CPI mei +0,4% MoM

14:30 VS wekelijkse jobless claims

En dan nog even dit

De terugblik:

Wall Street stocks ended lower, reversing earlier gains as institutional investors awaited inflation data. However, heavily shorted meme stocks extended their social media-driven rally, with Aethlon Medical soaring over 388%. More here: https://t.co/BZOil4qar3 $AEMD pic.twitter.com/j677rSR77m — Reuters Business (@ReutersBiz) June 10, 2021

Inderdaad, nieuwe namen in de meme mania:

Meme stocks like AMC have gotten a lot of attention recently, and the big question is: What’s next? @KristinaParts reports on some stocks that are flying under the radar. pic.twitter.com/VIYMwRJZLN — CNBC (@CNBC) June 9, 2021

Nog even dan:

Lawmakers in El Salvador voted in favor of accepting bitcoin as legal tender as the country becomes the first in the world to do so. Analysts say this could complicate El Salvador’s talks with the IMF where it currently seeks a more than $1 billion program https://t.co/EFtvwvlhHl pic.twitter.com/IIPVJKRuzD — Reuters Business (@ReutersBiz) June 10, 2021

Bloomberg nog met een nuttig verhaal. Zit de angel in de laatste alinea's? Het persbureau schrijft met zoveel woorden dat het land met die economie eigenlijk niks te verliezen heeft. Bovendien denkt het dat er niet veel landen volgen, zeker niet die met een eigen serieuze munt:

Can cryptocurrencies work in the real world of buying and selling mundane things? El Salvador’s announcement that it will consider #Bitcoin legal tender may give an answer. https://t.co/zXM9Q3pS2h — Bloomberg (@business) June 10, 2021

Weer een onderzoek tegen een van de Big Tech-bedrijven:

UK competition regulator plans probe into Amazon’s use of data https://t.co/XSq5OrmLG7 — FT Technology News (@fttechnews) June 10, 2021

Er is meer:

Democrats circulate draft antitrust bills that could reshape Apple, Amazon, Facebook and Google https://t.co/KEM3hCI05u — CNBC (@CNBC) June 9, 2021

Klinkt als alles of niks?

Ryan Cohen isn't ready to reveal his $GME strategy yet, but, he says,



"We are trying to do something that nobody in the retail space has ever done,"https://t.co/XKrzFEw4qY — Joe Weisenthal (@TheStalwart) June 9, 2021

Omgekeerde wereld?

CEOs and investors push world leaders for stronger climate action https://t.co/KYSjtzHL0N pic.twitter.com/vNF82z6AUW — Reuters Business (@ReutersBiz) June 10, 2021

Veel plezier en succes vandaag.