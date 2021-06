Doorbraak AEX is nog geen uitgemaakte zaak

Als Game Stop en andere van dit soort fondsen ver-honderd-voudigen dan hebben de beurze excess in liquiditeiten. Net als grondstoffen verdubbelen in prijzen, net als huizen prijzen verdubbelen in prijzen, net als rentals voor een groot gedeelte van een bevolking lastig te betalen zijn, net als shrink inflatiie die candy bars in 4 jaar met 20% involume doet afnemen. Opvallend dat de Centrale Banken dat niet meten. Wat meten ze dan wel. Ik heb geen flauw idee! Misschien is de prijs van herten biefstuk om laag gegaan. En nemen ze dat mee in hun inflatie cijfers. Dat kan. Het zal me niet verbazen. Want alles is hoger geworden. Dus er moet inflatie zijn. Zie ik vandaag (tot nu toe) en gisteren de AEX outperformen. Mooi, want dan kan er afgeroomd worden en die afroming gestort worden naar Zuid Europa. Dat is nu eenmaal de taak van de Noord Europeanen. De andere taak is dan hierover klagen. Oeps. Gaat de Duitse yields opstandig worden en zelfs groen noteren? DAXie wilt ook vandaag niet. Opvallend. Duitse motor valt stil. En dat is wel de motor van Europa. Misschien moeten zij maar EK kampioen worden. Ontvangen ze in ieder geval een tijdelijke boost. Kleine landen mogen en moeten niet EK kampioen worden .Hoeveel mensen wonen in het Oranje land. 17 of 18 miljoen? Veel te klein om Europa voor uit te helpen als zij EK kampioen worden. Een paar extra Oranje biertjes, een paar extra Oranje tompouces en het zuinge Oranje Land komt niet verder dan dit als boost. Nee. Zuid Europa is ten alle tijden beter. En eventueel een Duitsland of een Frankrijk. De rest moet het EK kampioen schap weigeren of opofferen voor de EU. We modderen maar wat door met de futures. Tot hoelang blijven ze Gratis Geld Verstrekken? Eind dit jaar? Eind maart 2022? We gaan weer met ons allen op pad. Ze zouden toch een keer moeten stoppen. Trouwens daar in heeft mr. Schiff gelijk in. Zodra de Centrale Banken hun posiites gaan afbouwen, krijgen we vanzelf hogere rentes. Ze zijn nameljk zelf de verstorende factor met al die inkopen, houden ze de rentes laag. En als ze gaan afbouwen, gaan ze vanzelf de rentes hoger brengen met de huidige EveryThing Inflation behalve de Inflation measured by Central Banks, kunnen ze dan nog niet gaan afbouwen. Want anders gaan ze extra druk leggen op de yields, want ten laste komt van de economieen. Taperen zal eerst nog ten goede komen van de yields, tot dat zij ook een break point gaan bereiken. Dat ze nog zo weinig liquiditeit inbrengen dat het ten laste gaat komen van de yields. Kortom Centrale Banken zitten nog heel lang met hun mega mega mega grote balansen. Ja, ja. Duitse yields laten groen zien. Pfoe Ukkie yield is erg ver gezakt. Maar wat van ver down komt, zal ver up gaan.