Doorbraak AEX is nog geen uitgemaakte zaak

Veel aandelenbeurzen zijn in de afgelopen weken al opwaarts uit hun consolidatiefase van de laatste maanden gebroken. De Nederlandse beurs blijft echter, net als bijvoorbeed de Amerikaanse indices, wat achter.

De AEX-index lijkt langzaam wel verder omhoog te willen, maar echte fiducie ontbreekt momenteel nog. Pas na een overtuigende doorbraak door weerstand 718,50 punten zal het technisch beeld verder opklaren en kan de oude stijgende fase worden hervat.

Wat opvalt, is dat de omgevingsfactoren een snelle, krachtige uitbraak ook nog niet ondersteunen. Hierdoor blijft de kans aanwezig dat we nog even geduld moeten hebben voordat we verder omhoog kunnen gaan kijken.

AEX-index test bovenkant bandbreedte

De Nederlandse beurs is vanaf medio mei sterk hersteld, maar komt al enige tijd niet meer ver van haar plaats. De correctieve fase is wel afgebroken, maar de index blijft al enkele dagen in gevecht met de weerstand rond 718,50 punten.

Alleen een overtuigende doorbraak door dit niveau zal ruimte vrijmaken voor een grotere stijging richting het volgende (berekende) koersdoel op 728 punten en daarboven 760 punten.

Omzetten blijven achter

Een belangrijk signaal van een valide uitbraak is als deze ondersteund wordt door hoge omzetten. De moneyflow-indicator van de AEX-index geeft de onderliggende geldstromen binnen de index weer. De laatste weken is deze indicator wel wat hersteld, maar vooralsnog niet boven de oude toppen van april teruggekeerd.

Dit suggereert dat de omzetten per saldo lager zijn dan vóór de correctie van mei en dus koopkrachtige vraag momenteel ontbreekt voor een overtuigende uitbraak.

AEX Total Return-index

Een ander punt van aandacht vinden we bij de AEX Total Return-index, die nog een belangrijke horde moet nemen. Deze index, waar de dividenden van de AEX-index worden herbelegd in plaats van uitgekeerd, loopt vaak voorop ten opzichte van de AEX-index.

De afgelopen weken is deze index wel al boven haar voorliggende koerstoppen gebroken, maar de koers wordt momenteel tegengehouden door de oplopende toppenlijn. Pas wanneer de index door deze weerstandslijn weet te breken, klaart het beeld verder op en mag een grotere stijging worden verwacht.

Zolang de koers echter onder de toppenlijn beweegt, is de kans aanwezig dat de koopkracht opdroogt en de index eerst weer een stap terug zal moeten doen.