Rust op brede markt voorbeurs, maar veel fratsen in nichemarkten

Weer een bescheiden opening van de futures, het begint echt een gewoonte te worden. Er is nu echt niets te melden over de brede markt. Kabbelen, máár de trend is omhoog.

Zonder allerlei fratsen in nichemarkten zou het heel saai zijn op de beurs. Fratsen in nichemarkten zijn er echter te over. Eerste de crypto's. Bizar verhaal dit, de FBI had het wachtwoord van de boeven zo gekraakt. En het heet dat de coins op dit nieuws daalden:

"#Bitcoin is the greatest thing to happen to the FBI. It's the most transparent form of money transfer available." @MikeBucella and @EamonJavers debate the FBI seizure of 63.7 Bitcoin from the Colonial Pipeline hack, and what it means as crypto continues to slide. $BTC pic.twitter.com/jpxCuy89ou — Power Lunch (@PowerLunch) June 8, 2021

Hier hebt u weer bitcoin - de koers nadert een death cross tussen zoveel daags gemiddelden, gilt CNBC het uit over de daken - en ethereum. Het oogt allemaal wat risicovol als u mij vraagt. Daarvoor zit u er ook al dan niet in, toch?



Nog meer, er is een nieuwe meme-stock als GameStop en AMC: Colver Health. En weer zijn de shorters de sjaak. Mooie samenvatting in dit tweetje! Chamath Palihapitiya is een van de grote gangmakers in zulke aandelen. Volgens Reuters is zijn positie van $16 miljoen nu $682 miljoen waard.

Waarschuwing: niet iedereen kan gratis rijk worden, want het geld komt bij de ander vandaan.

Chamath Palihapitiya backed Clover Health roars to record as short-sellers get burned. Shares post biggest gain ever on social media frenzy. Short bets against stock more than 40% of free float. https://t.co/Fdi8sPxEw8 pic.twitter.com/zDUNE5x24w — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 8, 2021

Hier nog even een grote grafiek, zodat u omzet en dat stijgingspercentage van gisteren goed ziet. Kortom, zelfs een levensverzekeraar hoeft niet saai te zijn.

Er is nog een nieuweling, restaurantketen Wendy's. Het wachten is op de eerste meme-aandelen tracker, maar dat lijkt me nog een hele opgave.

Nog één, intussen is de snelst gestegen commodity van dit jaar aan het imploderen: lumber, ofwel timmerhout.

Op het Damrak is er weer geen bedrijfsnieuws. Er is wel een kleine index(kwartaal)wijziging en het Poolse InPost komt er in voor een veelgevolgde biotech, Pharming dus:



De opening is zoals gezegd weer nikserig. Hier is het bewijs:

Marktbreed bleven en blijven Amerikaanse en Aziatische aandelen dicht bij huis. De meeste actie zit nog bij commodities.



De rentes liggen nog op één oor

03:30 China inflatie CPI mei -0,2% MoM (-0,1% verwacht)

03:30 China inflatie PPI mei 1,3% YoY (1,6%)

16:30 VS wekleijkse olievoorraden

Wall Street struggles for closing gains as institutional investors wait for inflation numbers, while retail investors keep meme stocks alive https://t.co/HI5uazIiHT pic.twitter.com/5hTJJDlqdN — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2021

BREAKING: Senate passes one of the largest industrial bills in U.S. history in a bipartisan effort to ensure the U.S. remains competitive with China as one of the globe’s technological powerhouses. https://t.co/OJY8EtcU6J — CNBC Now (@CNBCnow) June 8, 2021

WATCH: Apple is reportedly talking to Chinese firms BYD and CATL over supplies of batteries for its planned electric vehicle, sources say https://t.co/ozw999LB5E pic.twitter.com/jHay6BEGH0 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2021

Apple is encroaching on Facebook's territory like never before with new social features.



More from @stevekovach: https://t.co/jiBKiFdhCq — CNBC (@CNBC) June 8, 2021

MicroStrategy has boosted the size of a junk-bond sale it has planned to fund the purchase of more Bitcoin https://t.co/wbn8Kzy858 — Bloomberg Markets (@markets) June 8, 2021

Britain takes step to classifying 'green' investments https://t.co/A6QrroKq4p pic.twitter.com/66M6YXhHxl — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2021

The United States will investigate the leak of tax records of some of America’s richest people. IRS data obtained by media outlet ProPublica showed Amazon founder Jeff Bezos and Tesla founder Elon Musk paid no federal tax in some years https://t.co/TDABGcVE9Z pic.twitter.com/ukeF5dypoT — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2021

El Salvador is one step closer to making bitcoin legal tender after proposing new law https://t.co/bCKj1AgDw2 — CNBC (@CNBC) June 9, 2021

What is Fastly and why did it just take a bunch of major websites offline? https://t.co/1VpjsTPbKl — CNBC (@CNBC) June 8, 2021

Only the sky is the limit: #ECB balance sheet hit a fresh ATH as Lagarde keeps printing press rumbling. Total assets rose another €22.5bn to €7,680.1bn just ahead of Thur's ECB meeting. ECB balance sheet now equal to 77% of Eurozone GDP vs Fed's 36%, BoE's 39% or BoJ's 133%. pic.twitter.com/oWNnpSzd51 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 8, 2021

Veel plezier en succes vandaag.