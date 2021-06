Draaidag Damrak en zie Unibail, Galapagos en Hunter Douglas

Technologie haalt de schade van gisteren in vandaag, financials liggen wat dwars en commodity-waarden hebben het lastig. Hiermee is het grote Damrak-verhaal wel verteld. Een paar aandelen vallen op, Royal Dutch Shell en KPN vindt u hieronder. Gisteren zei ik al dat Unibail technisch interessant aan het worden is.

Vandaag gaat het er vrij stevig aan toe, maar er is nog geen uitbraak. Volgens mij moet topje €76,20 van vorig voorjaar eerst sneuvelen voor mogelijk meer.



In de AMX heeft Galapagos het zowaar op haar heupen, maar hier zijn eerder steunen dan weerstanden in zicht. Hier is nog heel veel werk en er zijn er nog meer juichpersberichten nodig.



In de AScX verblikt of verbloost Hunter Douglas niet, ondanks dat feitelijke eigenaar en bieder Ralph Sonnenberg zegt niet verder dan €82 aan. Dat hij niet verteld hoeveel aandelen hij heeft - laatste melding is 93,45% en hij heeft 95% nodig - is wellicht wat de koers net even hoger houdt>