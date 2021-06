Daar gaat de koers, EQT en Stonepeak werpen KPN handdoek

Ik zie nog geen smoking gun, maar de koers is duidelijk. Ik zoek. Gevonden, binnen 1 minuut reactie op Twitter. Met al dat gedoe, geruzie, gezever en geprietpraat vergeten we wel eens wat voor fantastisch medium dat eigenlijk is. Die twee partijen oordelen echter dat KPN niet zo'n fantastische overnameprooi is.

De koersreactie lijkt mij derhalve een beetje een verplicht nummer, want wie geloofde hier nou nog echt in?

Intussen staat er -5% op het bord, dat is fors. Wellicht heeft het te maken met de hoge waardering van het fonds, zie hier de verwachte twaalfmaands koerswinstverhouding versus de grote West-Europese spelers. Er zit gewoon een overnamepremie in de koers en hoe groot is die kans nou nog?