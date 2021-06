Industrie lacht zich een kriek: hoe kostbaar 'gratis beleggen' is

Het was begin februari dat ik de NOS te woord stond over de GameStop-frenzy. Ik zei letterlijk dat ik ze op Wall Street en in de Chicago Loop kon horen lachen - met ze bedoelde ik de financiële industrie - maar ik voelde al nattigheid. De redacteur vond het verhaal van particulieren tegen de beurs gewoon veel te mooi.

Ja, de frenzy ontstond op internetfora, maar de professionele handel - die hooguit 3 seconden verbaasd stond toe te kijken - laat zich zo'n opportunity van jewelste echt niet ontgaan. Aan de koers zelf, kosten voor klanten, quotes afgeven en aan het boek en vooral de spread viel in de melt-up & down veel geld te verdienen.

We hebben het denk ik allemaal door schade, schande en soms ook koerswinst geleerd hoe het spel werkt op de beurs, hoe de hazen lopen en hoe alle knikkers rollen. Voor mij was het deze winter al meteen duidelijk dat dit vooral feest voor de industrie betekende. Vandaag heb ik een feest der herkenning, zie FT, citaat:

Zero-commission trading helps to build an illusion that amateur investors have never had it better, Alex Gerko, co-chief executive of London-based XTX Markets, told the Financial Times in an interview.

Interessante quote 1: “In the current ecosystem there is somehow enough . . . [to] leave market makers with billions of dollars of revenue,” he said. “So where does this money come from? The retail investors.”



Als u al weet waar het geld áán u wordt verdiend op de beurs, hoeft u het niet te lezen. Als u echt de illusie hebt dat u gratis aan het beleggen of handelen bent, moet u zien dat u dit verhaal openkrijgt en leest. De illusie die u dan armer bent, is nog wel het minste. De industrie verdient bakken met geld aan u.

Deze alinea nog even, want dit is een leuk discussiepunt. Order flow verkopen aan de hoogste bieder: moet het wel of niet kunnen? Ik twijfel, want het klopt niet, maar ik houd niet van verbieden. Als het duidelijk is als een broker het doet, dan moet het maar. Dat klanten nooit zulke disclaimers lezen is hun probleem.

Gerko said brokerages and other intermediaries are among the beneficiaries of these share price pops, particularly as retail brokers often sell their clients’ trades in bulk on to market makers, which then aim to secure favourable prices for clients.

This practice, known as “payment for order flow” (PFOF), earned US brokers $2.9bn in 2020 without charging amateur investors commission up front, and has attracted attention from regulators.

