Wederom vlakke futures, maar genoeg tumult voorbeurs

Zoals te doen gebruikelijk, kan ik intussen tikken, openen de futures weer niet of nauwelijks hoger. Stil op de brede markt, maar er is wel veel bedrijfsnieuws en input.

Eerst dit, wie de afgelopen weken heeft getankt, verbaast dit niet. Intussen wordt ook voedsel duurder. Er zijn bij ons aandelen die dit doorprijzen, u kent ze.

Intussen sluit Ralph Sonnenberg een hoger bod op zijn eigen Hunter Douglas uit. Het persbericht zegt niets over hoeveel procent van de aandelen is aangemeld (was 93,5%), maar Sonnenberg aarzelt niet om bij 95% het resterende deel zonder pardon uit te kopen?

Laatste nieuws, vrijdag gaat NX Filtration uit Enschede tegen €10 à €11 naar de beurs. Helaas, meedoen is er niet bij:

Geef ik de plaatjes maar weer van de belangrijkste crypto's en die gaan er zeker niet beter uit zien met zulke dalingen. Bitcoin nadert zo zelfs de paniekbodem van exact $30.000 van drie weken terug.



Nota bene, er is zeker bitcoin-nieuws!

Move over, @elonmusk: CEO Michael Saylor v/e bedrijf genaamd #Microstrategy ($4,6mld marktwaarde) gaat $400m senior sec. obligaties uitgeven om extra bitcoins te kopen. Heeft nu al 92,079 Bitcoins op de balans ($3mld waard), wat in 1Q $284m verlies zal opleveren door koersval pic.twitter.com/S0qHcZemWm — Tom Simonts (@TSimonts) June 8, 2021

Dit was gisteren weer het grote nieuws op de Big Board. Er is veel gedoe over die prijs.

NEW: Biogen's new drug is poised to change the game for Alzheimer's treatment. It also comes with a $56,000 price tag.



Read The Big Take ?? https://t.co/E5AlNaAawk — Bloomberg (@business) June 8, 2021

Moet u kijken, alsof het wappiecoin is:



De opening dan... ja, wat valt er te zeggen over de opening?



Marktbreed is er echt niks te doen:



De rentes starten met een basispuntje minder en het opwaartse momentum staat intussen echt onder druk?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:53 Roche krijgt CE markering voor corona zelftest

07:22 MicroStrategy leent honderden miljoenen om bitcoins te kopen

06:57 Europese beurzen openen zonder grote koersuitslagen

06:51 Japanse economie krimpt minder hard dan verwacht

06:49 Nederlandse consumentenprijzen blijven stijgen

06:47 Ruim 173,5 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

07 jun Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening inschrijvingsrechten

07 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

07 jun Wall Street maakt pas op de plaats

07 jun Kraft Heinz wil leningen aflossen

07 jun Consumentenkrediet VS stijgt in stabiel tempo

07 jun Olieprijs lager gesloten

07 jun Wall Street blijft dicht bij huis

07 jun Hunter Douglas sluit hoger bod uit

07 jun Rustig begin van de week voor Europese beurzen

07 jun Handelsvolumes op Euronext in mei gestegen

07 jun Blackstone neemt datacenteroperator QTS over

07 jun Groen licht voor alzheimermiddel Biogen

07 jun Damrak wacht op nieuwe impulsen

De agenda met alweer de eerste leading indicator over deze maand, de Duitse ZEW Index. :

00:00 ECP AvA

06:30 Nederland inflatie (CPI) mei

01:50 Japan BBP Q1 +3,0% QoQ

08:00 Duitsland industriële productie apr +0,7% MoM

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment jun 85,0

11:00 EU BBP Q1 -0,6% MoM

14:30 VS handelsvoorraden apr

En dan nog even dit

Terugblik op... niet zo heel veel:

The S&P 500 ends the day nearly flat with with investors waiting for news on the global minimum corporate tax rate https://t.co/ZEDh9xiL5s pic.twitter.com/nGN0ViP9oJ — Reuters Business (@ReutersBiz) June 8, 2021

Verrassend?

Deutsche Bank warns of global 'time bomb' coming due to rising inflation https://t.co/pxAzTCjdit — CNBC (@CNBC) June 7, 2021

Slecht voor de markt, goed voor chippers?

A cluster of Covid-19 infections at a factory in Taiwan temporarily stopped operations at one of the world’s largest chip-testing companies https://t.co/nVZcvez6LJ — Bloomberg Markets (@markets) June 7, 2021

Het is meer sell nu:

Thousands of bitcoin believers descended on Miami to party and preach the gospel of 'HODL' https://t.co/qYwLypDcoK — CNBC (@CNBC) June 8, 2021

Helemaal gemist:

The big theme at Apple's annual developer conference was privacy.



Apple uses privacy features to distinguish its products from Android devices and make edge computing on its chips more important.



It also helps Apple break into medicine and finance...https://t.co/9oDxeY9fmk — kif (@kifleswing) June 7, 2021

Reuters noemt onder meer Huawei, SMIC en Xiaomi:

Analysis: More Chinese firms could fall under Biden’s broader investment ban https://t.co/5Sf33KpFuW pic.twitter.com/mM0EA8NuYj — Reuters Business (@ReutersBiz) June 8, 2021

Intussen aan de andere kant van de Pacific:

Chinese lawmakers are making progress on legislation to retaliate for foreign sanctions amid the country’s growing rivalry with the U.S. https://t.co/WlbDwG8p4l — Bloomberg Markets (@markets) June 8, 2021

Haha, Holger heeft humor!

Mind the gap: #AMC mkt cap has gained >2x share price as AMC has learned its lesson from meme winter, & is determined to use meme summer to its advantage. Might not be able to make money by selling movie tickets but by selling share certificates. https://t.co/orxF82wpFM pic.twitter.com/G4teHwmecD — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 7, 2021

Met $4,5 biljoen aan belegd kapitaal:

Investors call for ethical approach to facial recognition technology https://t.co/0fzwCaJe7E pic.twitter.com/fl5ov36ItN — Reuters Business (@ReutersBiz) June 8, 2021

Citaat, de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) adviseert:

The proposed changes to Rule 4560 would increase the frequency of short-interest reports from twice a month to weekly or even daily. The change would require clearing firms to report synthetic short exposure - bets made against shares via derivatives - in firm and customer accounts.

Wall Street body proposes new rules on short positions, stock loans https://t.co/KJ5QgBLdiD pic.twitter.com/R0J6CkR1cb — Reuters Business (@ReutersBiz) June 8, 2021

Ja, het is vooral bedoeld om Big Tech ook te laten lappen:

Global policy makers are crafting their international tax plan to make sure Amazon is included, even though the company’s profit margin is below the 10% proposed threshold https://t.co/sMr8Ya75yz — Bloomberg Markets (@markets) June 7, 2021

Veel plezier en succes vandaag.