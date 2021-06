Tracker Tips: duurzaam dividend-trio

Bedankt voor het artikel. Zo'n stuk wordt nog waartdevoller als er ook wordt stil gestaan bij evt dividenlekkage bij dergelijke ETFs, dat is zeker bij dividend-etfs relevant. Dit zijn, meen ik, allemaal in Ierland gevestigde etfs, Ierse ETF’s betalen een belastingpercentage van 15% aan de Amerikaanse overheid over de dividenden ontvangen van Amerikaanse aandelen in hun portefeuille. Die is helaas niet te verrekenen in NL.

Dus stel: dividend van de US ETF is 3% -> dan ontvang je in NL 2,55%. Dat ' kost' je dus 0,45%. Dat is hoger dan de lopende kosten (TER) van 0,35%. In totaal kost deze ETF je dus 0,8%!

Dan zijn er betere, in NL gevestigde , alternatieven die de dividendbelasting wel kunnen verrekenen en zelfs een lagere TER hebben. Ik beleg daarom enkel in NL gevestigde ETFs of indexfondsen.