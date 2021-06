Slotcall: vervelende shorters

Beleggers lijken massaal richting het strand vertrokken. Het mooie weer is er mede debet aan dat de handel vandaag weinig geanimeerd kan worden genoemd. De omzetten van veel AEX fondsen liggen op amper de helft van het driemaands gemiddelde.

Niet verwonderlijk dat de AEX per saldo dicht bij huis blijft. De Amsterdamse graadmeter verloor op het slot ruim tweetiende procent, in lijn met de beweging op Wall Street en sloot op 718,61.

Inflatie

De rust is teruggekeerd op de financiële markten en de opgaande trend is hervat, mede dankzij sussende woorden van voormalig Fed chair Janet Yellen die in haar nieuwe rol als Amerikaanse minister van financiën niet bang is voor een structureel hogere inflatie.

Of Yellen daarin gelijk krijgt, staat niet vast, maar de financiële markten gaan voor nu mee in het narratief dat de goed zichtbare inflatie opstoot van tijdelijke aard zal zijn. Recent viel in de Financial Times te lezen dat de mondiale voedselprijzen de hoogste sprong in de afgelopen tien jaar hebben gemaakt.



En dat is slecht nieuws voor consumenten, vooral in armere landen waar de uitgaven aan voeding een groot deel van het bestedingsbudget uitmaken.





Global food prices post biggest jump in decade https://t.co/3BLBaW7NT3 via @financialtimes — Martin Crum (@martinjancrum) June 7, 2021





De discussie of de oplopende prijzen een tijdelijk fenomeen betreft, of dat gevreesd moet worden voor een prijsspiraal wordt vooral in de VS op het scherpst van de snede gevoerd. Disrupties in de supply chain en uitgestelde vraag als gevolg van corona voeden de angst dat als de inflatiegeest eenmaal uit de fles is, zich dat maar moeilijk laat beteugelen.

De standaard aanpak van centrale banken bij oplopende inflatie is het rentewapen en dat brengt de Fed in een lastig parket. Immers, de rente zou totaan 2024 niet verhoogd worden volgens de Amerikaanse centrale bank. Meer over inflatie valt hier te lezen. Een hogere inflatie is over het algemeen ongunstig voor aandelen.

Just Eat Takeaway

Spannende tijden voor aandeelhouders Just Eat Takeaway (JET) én aandeelhouders Grubhub. Laatstgenoemde groep mag donderdag 10 juni zijn zegje doen over het bod van JET. Dat is door de koersdaling van JET, de overname wordt in aandelen betaald, toch wat minder aantrekkelijk geworden voor aandeelhouders Grubhub. De IEX Beleggersdesk denkt er het zijne van. Shortende / arbitrerende hedge funds vertroebelen het beeld: vervelend voor buy & hold beleggers.

Accsys

Het management van Accsys heeft te horen gekregen van de hoofdaannemer van de in aanbouw zijnde fabriek in Hull het bijltje erbij neergooit. Vervelend, want hierdoor dreigt vertraging te ontstaan en dat kost altijd geld. Hoe groot de schade is, kon Accsys nog niet aangeven.





Wall Street

De Amerikaanse beurzen doen het kalmpjes aan vandaag. Beleggers trekken zich enerzijds op aan sterke arbeidsmarktcijfers, anderzijds is de vrees voor een oplopende inflatie niet geheel weggenomen. De grote indices verliezen tussentijds licht terrein, maar een daling van 0,2% is amper de moeite van het vermelden waard.

Rentes

Relatieve rust op het rentevlak: die is en blijft, zeker in Europa, laag en blijft nipt onder het nulpunt hangen in landen als Duitsland en Nederland. De tienjaarsrente in de VS schommelt rond de 1,6%.



Brede markt

De AEX verliest 0,2% om te sluiten op 718,61



verliest 0,2% om te sluiten op 718,61 Wall Street oogt wat futloos en levert tussentijds enkele tienden van een procent in

oogt wat futloos en levert tussentijds enkele tienden van een procent in De euro blijft al enige tijd rond de 1,22 hangen versus de 'greenback'

blijft al enige tijd rond de 1,22 hangen versus de 'greenback' De VIX kruipt weer wat omhoog richting de 17, nog lang geen stand om nerveus over te raken

kruipt weer wat omhoog richting de 17, nog lang geen stand om nerveus over te raken Goud en zilver bewegen amper: goud heeft moeite met de barrière van $1.900

en bewegen amper: goud heeft moeite met de barrière van $1.900 Olie : WTI en Brent verliezen vandaag een half procent, maar blijven rond de $70 per vat noteren

: WTI en Brent verliezen vandaag een half procent, maar blijven rond de $70 per vat noteren Bitcoin stabiliseert rond de $36.000 en dat is voor de volatiele cryptomunt vrij uitzonderlijk

Het Damrak:

Shell verliest afgerond 0,3% op €16,35. Beleggers nemen een wat afwachtende houding aan

verliest afgerond 0,3% op €16,35. Beleggers nemen een wat afwachtende houding aan Just Eat Takeaway daalt met nog eens 0,7%: 10 juni wordt D-Day voor het fonds



daalt met nog eens 0,7%: 10 juni wordt D-Day voor het fonds Prosus verloor 1,8%

verloor 1,8% Unibail steekt met een dagwinst van 2,6% met kop en schouders boven de rest uit

steekt met een dagwinst van 2,6% met kop en schouders boven de rest uit PostNL daalde met 3%: de strategie-update lokte geen nieuwe kopers in het aandeel

daalde met 3%: de strategie-update lokte geen nieuwe kopers in het aandeel SBM Offshore dreigt uit een index te verdwijnen en sommige partijen nemen daar een voorschot op

dreigt uit een index te verdwijnen en sommige partijen nemen daar een voorschot op Houtveredelaar Accsys loopt vertraging op bij een Engelse fabriek en verliest hierop 4%

loopt vertraging op bij een Engelse fabriek en verliest hierop 4% Op de lokale markt valt de koersstijging van ruim 8% van it-bedrijf Ctac op

Adviezen

Galapagos: naar €75 van €80 en kopen - Barclays

ArcelorMittal: naar €25,50 van €27 en houden - Credit Suisse

Ahold Delhaize: naar €32,50 van €29 en kopen - ING Groep

Retail Estates: naar €73 van €60 en houden - KBC Group

Aperam: €48 en houden - Morgan Stanley

Agenda

8 juni Event



00:00 AvA Eurocommercial Properties

01:50 bbp Q1 Japan

00:45 Handelsbalans Frankrijk april

00:45 Betalingsbalans Frankrijk april

05:30 Handelsbalans VS april

05:55 Detailhandel VS Johnson redbook retail sales index

08:00 Duitsland industriële productie

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment juni

11:00 EU bbp Q1 -0,6% MoM VS handelsvoorraden apr