Rustige beursstart, maar er is weer genoeg te doen

De futures openen wisselend, de dollar is steady, rentes zakken en ook commodities dalen iets na een fraai ritje van Wall Street vrijdag. Oliesoort WTI zette wel even exact $70 neer.

Het meest opmerkelijke nieuws dit weekend is dit? Ik had niet verwacht dat een proefballonnetje van een paar maanden terug al zo snel een daadkrachtig vervolg zou krijgen. Een mondiaal belastingtarief: in feite is dit natuurlijk niet meer dan logisch in een wereld waarin bedrijven ook mondiaal opereren.

Minder goed voor aandelen? Meer geld naar belastingen betekent in principe minder geld voor dividend en aandeleninkoop.

In a landmark deal, the G7 agreed to back a minimum global corporate tax rate of at least 15%. Companies also will have to pay more taxes in the countries where they make sales. More here: https://t.co/ZL2ZxoAH6q pic.twitter.com/MaHZkQpqGN — Reuters Business (@ReutersBiz) June 6, 2021

Het item van de week voor het Damrak is een ja of nee voor Just Eat Takeaway (JET). Donderdag stemt de aandeelhoudersvergadering van GrubHub over het bod (in aandelen). Of is die in feite al begonnen? Er lopen diverse rechtszaken over het bod. Waarom? Omdat de koers een beetje tegenvalt, als u het mij vraagt.

Dit zijn de prijzen van beide aandelen in dollars. Spiegelbeeld, vertel eens even... U ziet de waarde van het bord nu zo ongeveer op het bord staan, ongeveer $60. Leest u verder wat collega Martin Crum hier gisteren allemaal in zijn vooruitblik over schreef.



Voor de fans heb ik de crypto's, hier bitcoin en ethereum. De laatste oogt beter?



Zet het inflatie-rentescenario zich wel of niet door, dat is ook deze week weer het verhaal. Het momentun nu is van niet, maar dat kan veranderen met Amerikaanse consumentenprijzen en een ECB-rentebesluit. Dit zijn ook meteen de agendapunten deze week. De opening dan, die is weer dicht bij huis.



Marktbreed beweegt Azië maar wat en industriële metalen gaan lekker. Niks bijzonders dus.



De rentes starten met een basispuntje minder:

09:00 Aegon notering €0,06 ex-dividend

14:00 PostNL strategie-update

WATCH: Tech stocks drove Wall Street higher as investors welcomed a tepid jobs report that cooled inflation fears pic.twitter.com/loZjzgLdTQ — Reuters Business (@ReutersBiz) June 5, 2021

Yleld is good, of zoiets?

Higher interest rates would be good for the country, Treasury Secretary Yellen says https://t.co/N6rw77fFtB — CNBC (@CNBC) June 6, 2021

Met dank aan Vitol!

BREAKING: Oil in New York hit $70 a barrel for the first time since October 2018 https://t.co/qE8Ek95em1 — Bloomberg Markets (@markets) June 7, 2021

Hier is ook altijd wel wat:

Bitcoin and most other top cryptocurrencies fell on concerns that there may be a further crackdown on the industry in China https://t.co/Otoeal2AoY via @technology @crypto — Joanna Ossinger (@ossingerj) June 6, 2021

Dit moet ik nog even lezen! Had ik nog niet aan gedacht.

#AMC drama is exposing risks in $11tn world of indexing. Wild moves in meme shares are roiling the #ETF market. Scale of swings, fund plumbing lead to unintended exposures. https://t.co/q37cLcZGN5 pic.twitter.com/V2Qyi9sqsz — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 6, 2021

Oh:

Elon Musk says Tesla officially canceled the Model S Plaid Plus https://t.co/OxqqOVq3pk — CNBC (@CNBC) June 6, 2021

Dit gaat wel door?

United is buying 15 ultrafast planes from Boom Supersonic — take a look. https://t.co/WmOWaqSCEq — CNBC (@CNBC) June 6, 2021

Eenvoudig werk verdwijnt? We houden alleen denkwerk over.

McDonald's is testing automated drive-thru ordering at 10 Chicago restaurants. https://t.co/EeYWf0nn5r — CNBC (@CNBC) June 6, 2021

Is het zo?

Veel plezier en succes vandaag.