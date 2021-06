Slotcall: Slecht nieuws is goed nieuws

De AEX (+0,4%) weet 'dankzij' een tegenvallend Amerikaans banenrapport op een nieuwe all time high te sluiten. Om 14:30 uur kwam het cijfer uit en daarop volgde een mooie spike omhoog. Dit klinkt misschien vreemd, maar is het niet.

Hoe slechter het cijfer hoe groter de kans dat de stimulering van centrale banken intact blijft. Daar komt bij dat we ons over de Amerikaanse arbeidsmarkt geen zorgen hoeven te maken. Er kwamen in mei 559.000 banen bij daar waar de markt rekende op een plus van 650.000. Tevens zakte de werkloosheid tot 5,8%.

Het brede beeld is dat de chippers de beurs omhoog stuwen. ASML (+1,6%) kent bijvoorbeeld een weging van 16,4% binnen de AEX. Daarmee zet het de hoofdindex zelfstandig 0,3% hoger. Zonder onze chipgigant waren we in Amsterdam dus vlak gesloten.

De grootste uitschieter is Adyen (+3,4%) zonder dat we extreem belangrijk nieuws tegenkomen. De betaalverwerker is een aandeel met een hoge beta dus maakt het wel vaker gekke sprongen. Dit jaar behoort Adyen met een verlies van 2% echter tot de slechtst presterende aandelen binnen de AEX. Alleen Just Eat Takeaway (-19%) presteert nog beroerder.

Elon Musk weer in opspraak

Zoals we inmiddels gewend zijn, gaat er haast geen dag voorbij zonder dat Tesla-, SpaceX- en memebaas Elon Musk over crypto tweet. Naast een meme over een koppel dat uit elkaar gaat, krijgen zijn 56 miljoen volgers een bitcoin te zien met een gebroken hart.

Cryptoliefhebbers nemen hem deze ongein op Twitter niet in dank af. “Elon denkt dat mensen die hun geld verliezen grappig is”, klinkt een van de reacties. Een ander schrijft: “Als je bitcoin haat, mag je ze naar mij sturen. Het grootste gedeelte van mijn portefeuille staat nu namelijk fors in de min door een tweet die jij plaatste terwijl ik lag te slapen.”

Als u denkt dat het niet kinderachtiger kan, dan heeft u het mis. Musk tweette eerder vandaag ‘Canada, USA, Mexico’ onder elkaar. Het duurde niet lang voordat mensen het onkuise acroniem zagen en gingen zoeken naar een gerelateerde cryptomunt.

CumRocket coin has surged over 85% after Elon Musk's tweet. We are for sure living in a simulation. pic.twitter.com/iaG3lqXDBN — Mr. Whale (@CryptoWhale) June 4, 2021

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Deze uitzending hebben we de eer om Robbert Manders te ontvangen. Hij is marktanalist bij IG Markets en zal in de toekomst regelmatig bij ons zijn visie over de markten geven.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Nieuwe all time high op de markten

AMC entertainment door het dak. Wat betekent dit?

Rendementsschattingen aandelen voor de komende 30 jaar

Crypto's nog nooit zo populair bij IEX'ers als nu.

Prosus op overnametour.

Premiumartikel van de week: Besi naar de €100?

Markt rekent op een hoger bod op Hunter Douglas

Vier lezersvragen, waaronder één over Just Eat Takeaway

Welk aandeel we zouden kiezen als we slechts 1 aandeel in portefeuille mogen hebben.

Onze grootste blunders op de beurs.

Beluister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt vier basispunten tot -0,08%.

Nederland: -4 basispunten (-0,08%)

Duitsland: -3 basispunten (-0,22%)

Italië: -3 basispunten (+0,87%)

Verenigd Koninkrijk: -4 basispunten (+0,80%)

Verenigde Staten: -5 basispunten (+1,57%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,0%

AEX deze maand: +1,5%

AEX dit jaar: +15,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +16,7%

Crypto's herstellen

Ondanks dat bitcoin en Ethereum vandaag een draai om de oren krijgen, eindigen beide crypto's deze week met een mooi plus. Wat verder opvalt, is dat de olieprijs in de lift zit. De prijs voor een vat noordzee-olie bedraagt $71,53. Dit is het hoogste niveau sinds april 2019.

AEX

Besi (+7,9%) stoomt op. Begin deze week schreef analist Paul Weeteling er een interessant artikel over. Signify (+5,3%) noteert tegen een hoogste koers ooit en de aandeelhouders van Royal Dutch Shell (+3,6%) trekken zich niets aan van het vernietigende vonnis van de rechter. De koers gaat namelijk alleen maar verder omhoog.

AMX

Ik heb de AMX-fondsen weleens harder zien bewegen. De grootste uitschieter is Aperam (+5,0%). Het staalbedrijf profiteert van een koopadvies van Kepler Cheuvreux. Galapagos (-3,0%) zakt verder weg. Het bedrijf onderzoekt of Filgnotinib zou kunnen werken bij patienten met matig tot ernstig active Colitis Ulcerosa. De markt is echter niet onder de indruk.

ASCX

Accsys (+7,4%) sluit op €2 en beleggers nemen vooralsnog geen genoegen met het bod van €82 van grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg. De koers van Hunter Douglas (+5,2%) ligt hier nu zo'n 6% boven. Tot slot is Sif (-3,5%) sinds de beursgang in 2016 geen meter opgeschoten.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijne avond toegewenst!