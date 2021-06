Olieprijs breekt uit nu de horde rond $70 wordt gepasseerd

Die $70 is een mooie verovering. Op weg naar $80, $90 en $100.



Tja. Het is nu aanmodderen tot 14.30 uur. Krijgen we een afwaardering van ING wegens te hoge waardering? Dat moet niet te vaak gaan gebeurn. ING zit meteen in top proces, maar dat zaten ze al twee dagen en in die twee dagen kwamen ze steeds terug. Drie keer is geen scheesprecht voor ING.



AEX is gewoon rood! Veel fondsen staan op rood. Adyen Groen, maar die is 80 euro teruggevallen van de 1.900 euro grens.



ASML ook rood? Ze gaan richting de eerste steun grens om te breken. Gisteren hield die steun staande. Vandaag ook? Is pas de tweede keer testen, drie keer er door heen of is het bij ASML twee keer is al scheepsrecht en dus komen er verdere koers correcties van 10 a 20 euro lager.



Akzo ligt nog steeds net goed. Keurig dat uptrend lijntje. Wel steeds fragieler. Breken en Akzo gaat de 100 euro testen.



Yields doen het rustig aan. UK yield komt op adem na gisteren. Ze laten weinig los, dus de aanval kan elk moment weer beginnen. Eerst de aanval op de 0.84 a 0.85 dan de aanval op de rode lijn. Amerikaanse yield blijft ver van de rode lijn, maar wel zeer stabiel de afgelopen weken. Die zijn ook klaar om hoger te gaan. Ze zoeken alleen een trigger moment. En die hebben ze niet gevonden. De trading parameter in de middel lange termijn parameter loopt langzaam steeds wat leger. Om daar echt te bodemen heeft die parameter minimaal meer tijd nodig of lagere yields. Op dit moment gaat het met tijd en dus gaat het langzamer. Voor alle duidelijkheid: ze blijven hogere yields schreeuwen.



Het is aftellen naar 14.30 uur. Nog 4 uur en 15 minuten. En het zal saai blijven. Het valt me zelfs mee dat de AEX lichtjes rood is. In the old times zag je al een (duidelijk) groene plus naar dit tijdstip toe gaan.



Wachtend en doormodderend naar 14.30 uur.