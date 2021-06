Olieprijs breekt uit nu de horde rond $70 wordt gebroken

Technisch lijkt de olieprijs de weg omhoog te hervatten, nu de barrière rond $70 breekt.

Inflatie lijkt nog steeds een topic op de financiële markten. Een aanjager voor inflatie is onder andere de factor energie. De olieprijs is dit jaar al met bijna 50% opgelopen. Natural Gas ging met een plus van 25% iets minder hard, maar die prijsstijging is nog steeds fors.

Er blijft bovendien zicht op nog hogere olieprijzen, nu de OPEC heeft besloten de huidige afspraken te handhaven, waarbij de productie geleidelijk wordt verhoogd. Dat is in elk geval de verwachting van energieanalisten.

Olieprijs breekt uit

Het is volgens kenners voor het eerst in een jaar dat de OPEC de energiemarkt niet actief bijstuurt. Het oliekartel lijkt hiermee te willen profiteren van relatief hoge olieprijzen, zonder marktaandeel te verliezen. Opvallend is dat het technische kantelpunt voor Brent, de horde iets boven $70 wordt gebroken.

Daarmee lijkt een nieuwe fase in het koersverloop aan te breken. Elke opleving van de olieprijs had het afgelopen jaar moeite met de top van 10 januari 2020, die stevige weerstand bood rond 70,24. Ik heb er al vaker op gewezen.

Succesvolle aanloop

Maar de recente rally lijkt in het technische lange-termijnbeeld van ruwe olie een koopsignaal op te leveren, waarmee de lange termijn uptrend wordt hervat.

Op de korte termijn was al een aanloop genomen, waardoor de olieprijs succesvol over de technische barrière rond $70,24 is gesprongen.

Grondstoffen doen het in de assetallocatie bijzonder goed. Vanuit diversificatie wordt deze beleggingscategorie traditioneel gezien als een hedge tegen inflatie. Ik denk dat inflatie het sentiment op de beurzen voor langere termijn zal blijven bepalen.

Inflatiehedge

Vandaag bekijk ik op de energiemarkten de plaatjes van Brent olie en natural gas. Verder bespreek ik een tracker die goed als inflatiehedge kan dienst doen: De Basic Resources ETF. Dit voorjaar hebben we een positie in deze tracker geadviseerd voor de defensieve lange termiijn Tostrams-portefeuille.

Brent Lange termijn

De Olieprijs (Brent) breekt nipt boven de weerstand van $70,24 (gevormd op 10 januari 2020). De stijgende trend krijgt een nieuwe impuls indien deze horde overtuigend wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien.

Na een uitbraak boven $70,24 wordt $86,74 het volgende opwaartse koersdoel. Brent heeft steun rond $60,49 (de bodem van 23 maart).







Natural Gas Lange termijn

Natural gas beweegt technisch bezien al ruim een halfjaar neutraal tussen de steun van $2,46 (de bodem van 9 april) en de weerstand van $3,28 (top van 19 februari). Dit signaleert een evenwicht tussen kopers en verkopers.

Een uitbraak uit de driehoek is noodzakelijk om de nieuwe richting aan te geven. De 200-dagenlijn van Natural Gas laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie. Een opwaartse uitbraak is dus aannemelijk.





Basic Resources ETF Lange termijn

De Basic Resources-ETF ligt er technisch bezien positief bij. Hogere toppen en bodems signaleren een koopkrachtige vraag onder beleggers. Zolang dit patroon wordt voortgezet, blijft de uptrend geldig.

Aan de bovenkant heeft de Basic Resources-ETF weerstand rond €72 (berekend koersdoel). Steun zien we rond €55,34 (de bodem van 26 maart).

De 200-dagenlijn van de Sector Basic Resources-ETF laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie. De B.O.B. van de Sector Basic Resources ETF loopt omhoog en geeft betere prestaties aan, vergeleken met de rest van de markt.