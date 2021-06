Slotcall: Kalm dagje op het Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Beurs vandaag

Direct nadat de beursgong klonk dook de AEX (-0,3%) iets onder de slotkoers van gisteren. De rest van de dag heeft de index dit niet meer goed weten te maken. Na een dieptepunt rond het middaguur krabbelde de AEX wel weer iets terug om te sluiten op 717 punten. Het heeft zo’n $1,8 miljard gekost, maar Prosus (-1,1%) is nu eigenaar van Stack Overflow, een grote website voor programmeurs. Een prijzige overname waarmee Prosus volgens Jefferies-analist Ken Rumph meer richting een complexe structuur gaat zoals het Japanse Softbank. Fed denkt mogelijk aan tapering Patrick Harker, voorzitter van de Federal Reserve van Philadephia, meldde gisterenavond dat de Fed binnenkort weleens na kan gaan denken over tapering. Tegen ABM Financial News zei Stéphane van der Meer van Ebury het volgende: “Wij denken dat het maandelijkse inkoopprogramma van $120 miljard eind dit jaar wordt teruggebracht naar $100 miljard, afhankelijk van de macro-economische ontwikkelingen.” Daarnaast kwamen vandaag de wekelijkse joblessclaims uit the States. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 20.000 tot 385.000. Het aantal nieuwe banen in de private sector groeide met 978.000 sterker dan verwacht. Morgen wordt weer de IEX BeleggersPodcast opgenomen met marketwatcher Arend Jan Kamp en aandelenanalist Niels Koerts. Heeft u een vraag aan de heren? Stel die dan hieronder in de reacties en wellicht behandelen zij deze in de podcast. Unilever Unilever (+0,6%) hinkt al enige tijd tegen de €50-grens aan. Hoewel het concern een sterk eerste kwartaal draaide, bleef de koers gedempt door valuta-effecten van verschillende emerging markets waar Unilever opereert. Sinds Q1 heeft Unilever niet stilgezeten. Het bedrijf laat zien vol in te spelen op duurzaamheid en de markt der vleesvervangers. Dit doet Unilever bijvoorbeeld door verschillende kleine overnames van bedrijven die thuis zijn in deze markt. “De keus van Unilever om vol in te zetten op de markt voor vleesvervangers is de juiste, maar het is met enerzijds traditionele concurrenten als Nestlé en Kraft Heinz en anderzijds (relatieve) nieuwkomers als Beyond Meat wel dringen geblazen”, schrijft IEX-analist Martin Crum erover in de hieronder te lezen analyse van Unilever. Strategische focus Unilever belooft groeiversnelling #UNILEVERPLC https://t.co/Cgu6qpcefx — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 3, 2021 Ekopak Na de beursgang van Ekopak (-0,8%) eerder dit jaar heeft de koers zich volgens aandelenanalist Peter Schutte goed ontwikkeld. Deze week speelde het Belgische waterzuiveringsbedrijf zich in de kijker door een miljoenencontract te tekenen met chemiebedrijf Vynova. Het is vooral belangrijk omdat dit mogelijk aanzet tot meer samenwerkingen. Als groentje op de beurs hangen er uiteraard ook nog de nodige risico’s aan het bedrijf. “Ekopak is feitelijk een start-up en dat impliceert grote kansen, maar ook hoge risico's. Toenemende concurrentie bijvoorbeeld”, schrijft Schutte. Zijn uitgebreide analyse vindt u hieronder. Ekopak trekt de aandacht #EKOPAK https://t.co/qlbwRuaKBs — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 3, 2021 Brede markt Duitsland (+0,2) geeft Nederland en Frankrijk (-0,1) vandaag het nakijken.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt lichtjes met 1,2% tot 17,7 punten.

Wall Street is ietwat verdeeld: S&P 500 (-0,1%), Dow Jones (+0,1%) en Nasdaq (-0,6%).

De euro zakt 0,7% noteert 1,213 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-2%) en zilver (-3%) zakken beide weg.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-0,6%) dalen.

Bitcoin klimt met 2,9%. Rentes Licht stijgende rentes. In Nederland stijgt de tienjaarsrente met twee basispunten tot -0,03%. Het Damrak: DZ Bank verhoogde het koersdoel voor ING (+0,3%) aanzienlijk. Het is van €6,10 naar €13,20 gegaan. Daarnaast heeft DZ Bank het advies verhoogd naar kopen.

(+0,3%) aanzienlijk. Het is van €6,10 naar €13,20 gegaan. Daarnaast heeft DZ Bank het advies verhoogd naar kopen. Adyen (-3,2%) maakte vandaag bekend dat de jaarvergadering akkoord is met alle agendapunten. Wel is het bedrijf vandaag hekkensluiter binnen de AEX.

(-3,2%) maakte vandaag bekend dat de jaarvergadering akkoord is met alle agendapunten. Wel is het bedrijf vandaag hekkensluiter binnen de AEX. Ahold Delhaize (+1,5%) weet als defensief aandeel juist het beste te presteren binnen de Amsterdamse hoofdindex.

(+1,5%) weet als defensief aandeel juist het beste te presteren binnen de Amsterdamse hoofdindex. Galapagos (+0,3%) had juist te maken met een koersdoelverlaging van Goldman Sachs. Het koersdoel daalde met €5 naar €57, maar de koers daalde er niet op.

(+0,3%) had juist te maken met een koersdoelverlaging van Goldman Sachs. Het koersdoel daalde met €5 naar €57, maar de koers daalde er niet op. Ralph Sonnenberg heeft het overnamebod op Hunter Douglas (+0,6%) gestand gedaan. Afgelopen maand verhoogde Sonnenberg zijn overnamebod van €64 naar €82 per aandeel.

(+0,6%) gestand gedaan. Afgelopen maand verhoogde Sonnenberg zijn overnamebod van €64 naar €82 per aandeel. Lucas Bols (+0,5%) heeft laten weten Maverick Drinks als nieuwe distributeur in het Verenigd Koninkrijk in de arm te hebben genomen. Adviezen Galapagos: naar €57 van €62 en verkopen - Goldman Sachs

ING: naar €13,20 van €6,10 en verhoogd naar kopen - DZ Bank Agenda Event Consensus VK construction PMI mei 62,3 VS Non Farm Payroll Report mei +621K VS werkloosheidspercentage mei 5,9% VS loongroei mei +0,2% MoM VS Fabrieksorders apr +1,3% MoM

Coen Grutters is redacteur van IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.