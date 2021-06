Hardlopers nemen weer koppositie in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Turbo’s

Hardlopers leveren de beste prestaties in de Turbocompetitie. Ze staan gemiddeld 4,6% in de plus en zijn ook wat sport betreft de enige groep die groene cijfers schrijft. Deelnemers die zeggen geen sport te beoefenen staan op de tweede plaats (-3,9%), hockeyers staan onderaan met een min van bijna 21%. Fiat-rijders bovenaan Verder valt op dat Fiat-rijders goede zaken doen: hun portefeuilles laten gemiddeld een plus zien van 13,4%. Op plek twee staat Porsche (+7%) en op de derde plaats vinden we Renault-rijders (+1,3%). Regionaal gezien staat alle provincies in het rood, waarbij Noord-Hollanders het slechtst presteren met een min van ruim 9%. Dan nog een blik op de dames en heren: mannen doen het beter met een min van 4,5%, bij vrouwen loopt het verlies op naar 10,5%. Maandwinnaar mei Over de maand mei heeft mevrouw Wolf onder spelnaam Miranda66 het hoogste rendement behaald: maar liefst 105%! Daarmee wint zij een iPad, van harte gefeliciteerd! Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

