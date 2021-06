Duitse beurs oogt ijzersterk

IJzersterk. Mwah. Mooi opgaande lijnen dat wel. Maar ze moeten wel verder omhoog. En Amerika bepaalt de richting van de DAX. Onder de 15.400 a 15.500 punten komt verzwakking in de DAX.



Nee. nee. nee. Licht rode futures. Het groene spook is misschien vannacht wel geweest, maar de ochtend spook is rood. Weliswaar minimaal rood. Dus de impact is zeer minimaal, maar kan mogelijk schade gaan veroorzaken.



Down Jones future. Daar moet nog maar 100 punten vanaf. Dat is nog maar drie tienden van een punt. VIXie. Ze lijken tot leven te komen. Tot leven komen zeker de fondsen die je niet wilt hebben, maar waar de short squeeze ze tot record hoogtes brengen. Eng. Maar realiteit. Op zich vind ik het wel goed dat de kopers zich verenigen. Verkopers doen dat ook. Niet verbaal met een site, maar wel met hun posities en vaak met een Scientology aanvoerder die graag in het nieuws komt met slechte tot zeer slechte berichtgevind over de bedrijven waar ze short in zitten.



Adyen. Ze zakken steeds meer terug. Akzo. Oe. Die trendlijn komt steeds dichterbij. ASML. Afgewezen niet zo lang geleden. Maar helaas geen energie om de weerstand nog een keer aan te vallen. DSM. Is het tempo van stijgingen al een tijdje kwijt geraakt. ING. Gaan ze eindelijk dan echt toppen. Gisteren kwamen ze keurig terug.



Wat gaan de yields doen. Elke rustige dag is een mooi consolidatie dag voor(flink) hogere yields waarbi jze binnen 2 a 3 beursweken de rode lijnen weer gaan opzoeken. Duitse yield veert wat op. Gisteren veerde ze enthousiaster op, maar ze zakten daarna nog meer enthousiast. Wie wee vandaag weer? Zo niet, kan dat wel eens de start zijn op weg naar de rode lijn van -0.05. Met -0.19 is de afstand niet ver. Vijfdagen range. Ukkie yield gaat het weer proberen. Zowel Duitse als Ukkie yield liggen laag op de grafieken, er is dus veel ruimte voor (flink) hogere yields. De middel lange termijn parameter laat elke keer wat lucht ontsnappen. Dat moet nog meer lucht worden.



Het wordt erop of er onder. Niet de eerste keer dat dit scenario terugkomt. Tot nu toe is het continue er op geworden. Gaan we voorsorteren op morgen middag? Zwakke Amerikaanse futures lijken die kant op te gaan. Morgen de definitieve knal, omhoog of omlaag. Beide scenario's kunnen nog steeds, de marges zijn alleen zeer klein in beide scenario's. Kortom een goede down swing zal de corretie laten starten, een goede upswing zal uitbraken maken en de opgaande trendlijnen in tact houden.