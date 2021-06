Duitse beurs oogt ijzersterk

Bericht delen via:

Het sentiment op de aandelenmarkten blijft gematigd positief. De laatste dagen zijn de meeste beurzen opgelopen richting de bovenkant van de bandbreedte waarin de koersen al enige tijd bewegen. Enkele beurzen zijn zelfs al opwaarts uitgebroken of staan op het punt om hun weerstand te doorbreken.

Bij de Duitse beurs is de correctie van de afgelopen weken zeer beperkt gebleven. Na de mooie stijging van begin dit jaar heeft de DAX-index eigenlijk alleen even pas op de plaats gemaakt zonder veel terrein te hoeven prijsgeven. Ook het langetermijnbeeld van de Duitse index oogt sterk. Ik bespreek vandaag het technische beeld van de Duitse beurs, maar eerst nog even kort de AEX-index.

AEX-index test bovenkant bandbreedte

De Nederlandse beurs is de afgelopen weken goed hersteld van de correctie van medio mei. De correctieve fase is afgebroken en de weerstand rond 718,50 punten wordt onder druk gezet. Een dovertuigende doorbraak door dit niveau zal ruimte vrijmaken voor een grotere stijging richting het volgende (berekende) koersdoel op 728 punten en daarboven 760 punten.

De Duitse beurs

De DAX 30-index bevat de 30 grootste Duitse beursgenoteerde ondernemingen. Vanwege de omvang van de Duitse economie wordt de DAX-index vaak ook wel als leidende index op het Europese vasteland gezien. Als de Duitse economie goed draait en dus de Duitse beurs sterk presteert, zullen andere Europese landen volgen.

Kortetermijnuitbraak

Het punten technische beeld van de DAX-index oogt voor de korte termijn redelijk positief. De index is na een mooie stijging eind april wat stilgevallen. De laatste weken heeft de beurs even pas op de plaats gemaakt, maar een echte correctie is uitgebleven.

Binnen de neutrale fase is de beurs goed opgeveerd en wordt de weerstand flink onder druk gezet. Een overtuigende doorbraak door weerstand 15.501,84 punten zal het beeld verder doen verbeteren en de oude stijgende fase een nieuwe impuls geven.

Langetermijntrend intact

Op de weekgrafiek is een mooie stijigende trend zichtbaar. Hogere toppen en bodems wijzen sinds eind vorig jaar op aanhoudende vraag. De index is al enkele keren opgevangen door de steil oplopende bodemlijn (rode gestreepte lijn) en lijkt hier ook nu weer steun te vinden.

De stijgende trend heeft een eerste koersdoel van 16.500 punten, maar ook een opmars richting hogere koersniveaus sluit ik zeker niet uit.

Ultralange opgaande trend

Als ik nog wat verder uitzoom en de maandgrafiek van de DAX-index erbij pak, dan valt op dat er per saldo al sinds 1975 sprake is van een opgaande trend. Uiteraard hebben er in de tussentijd flinke correcties plaatsgevonden, maar die zijn telkens opgevangen aan de onderkant van de opgaande beweging.

De afgelopen jaren was er sprake van een consolidatiefase binnen deze opgaande trend. Door de recente stijging is deze adempauze echter afgebroken en is de oude stijgende fase weer opgepakt. De doorbraak boven de toppen van 2018 en 2020 heeft ruimte vrijgemaakt voor een grotere stijging richting uiteindelijk 20.000 punten.