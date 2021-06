Nu ook al beleggen met 'gratis geld' en ja hoor...

@ Klaas Knot.



Beetje achter het IMF aan praten met huis in box 3 en oververhitte huizen markt....



Maar de aller grootste reden voor de stijging van alle assets en zelfs zaken waarvan niemand snapt waarom ze zo hoog gewaardeerd worden is natuurlijk de enorme hoeveelheid geld die door.... jawel... die grote financiële instituten zoals de ECB en dus ook de DNB, JA KLAASJE, iedereen door de strot is geduwd met zelfs negatieve rente om zelfs de meest risico mijdende persoon aan te sporen om mee te doen aan dit idiote oppompen van asset prijzen.



DAT is de veroorzaker van deze ellende.



Knot dat maar in je oren Klaasje voor je luisterd naar het IMF en zoiets als het primaire woonhuis in box3 gaat stoppen want dat gaat ook gigantische scheve toestanden veroorzaken met uiteindelijk de compleet verkeerde uitkomsten.

Hoeveel mensen je dan uit hun afbetaalde huizen jaagt omdat ze de vermogensbelasting er op niet kunnen betalen door de gestegen prijzen op papier want zij willen er helemaal niet uit en wie koopt uiteindelijk dat allemaal weer op en wat doen de prijzen dan weer daarna...



Man man man en zoiets zit dan op die positie.



Je zou ook naar het IMF kunnen luisteren maar dan wel een box3 vrijstelling inbouwen voor 1ste woning tot 500k per volwassene en dus 1mio per koppel en dat natuurlijk alleen voor het primaire woonhuis.



IMF kijkt naar zaken die hier anders zijn dan in veel andere landen en pikt er dan dit uit om te veranderen terwijl er dan ook andere zaken zouden moeten veranderen om veel scheeftrekkingen te voorkomen.



Maar er zijn ook genoeg andere belastingen in andere landen die heel anders zijn dan hier moeten we daar dan ook even over beginnen....

Het veel later laten ingaan van de hoogste schaal inkomsten belasting bijvoorbeeld...

Ownee dat levert meer belasting om dat gat in de hand van politici en europa te vullen dus maar zo een ordinaire extra belasting op zoiets primairs als wonen....



Pak de oorzaak aan en zorg voor een normale rente, zet die oogkleppen af en zie wat voor een prijsstijgingen er werkelijk zijn, supermarkt, verzekeringen, grondstoffen, gemeentelijke lasten etc etc etc...



Nee jullie passen de berekening van inflatie aan om juist nog meer geld te kunnen pompen met maar 1 doel.



Zoveel mogelijk rijkdom van de massa naar de elite verhuizen want dat zijn jullie sponsors en jullie toekomstige werkgevers.