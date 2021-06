Slotcall: All-time-high!

Na de stralende koersen van gisteren was de AEX (+ 0,4%) vandaag wat meer verdeeld. De chippers deden het weer goed, al was Besi (+ 2,7%) koploper binnen de index.

Het is inmiddels bijna dagelijkse kost: Elon Musk heeft dogecoin weer eens omhoog getweet. De cryptomunt is inmiddels bijna $0,40 waard. De afgelopen 24 uur steeg de koers van dogecoin ruim 23%.

Found this pic of me as a child pic.twitter.com/hUEKluRAdP — Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2021

Musk was nog niet klaar met twitteren. Hij gaf namelijk ook nog aan dat hij de verstoringen in de aanvoerketen als grootste uitdaging ziet voor Tesla (- 3%). Hij doelt vooral op de enorme chiptekorten. “Maar het is duidelijk geen langetermijnprobleem”, voegde Musk eraan toe.

Uit de maandelijkse beursenquête van Corné van Zeijl blijkt dat beleggingsprofs langzaam maar zeker weer wat optimistischer worden. Waar vorige maand 28,2% van de experts aangaf optimistisch te zijn, is dat deze maand 33,8%. De neutralen bleven gelijken en de pessimisten waren nog maar 21,1% sterk, tegenover de 26,8% van vorige maand.

ArcelorMittal

Wie een jaar geleden aandelen ArcelorMittal (+ 0,15%) gekocht had, zou inmiddels een rendement geboekt hebben van maar liefst 290%. De vraag naar staal is groot en groeit op dit moment in rap tempo. Niet alleen vanuit China, maar op over de hele wereld groeit de vraag naar staal.

Uiteraard is dit in het voordeel van de op het Damrak genoteerde staalgigant. De gunstige marktomstandigheden bieden ArcelorMittal meerdere opties om waarde te creëren voor aandeelhouders. Zoals de kop hieronder verklapt is aandelenanalist Peter Schutte van mening dat er nog meer in het vat zit voor ArcelorMittal-koers. Zijn uitgebreide analyse vindt u hieronder.

Koers ArcelorMittal kan nog verder omhoog #ArcelorMittal https://t.co/4cCFtxMXfW — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 2, 2021

Intertrust

Het loopt allemaal wat stroef bij Intertrust (- 0,5%). Zo heeft de vertrekkend accountant KPMG zwakke plekken in de IT-infrastructuur gespot. Daarnaast was er vanuit verschillende hoeken forse kritiek te horen op de bedrijfsprestaties.

Ook lijkt grootaandeelhouder Lucerne Capital de moed op te hebben gegeven. Lucerne Capital heeft eerder Intertrust geadviseerd over de bedrijfsvoering en deze adviezen zijn ook grotendeels overgenomen door Intertrust. Maar recent heeft Lucerne Capital – net als Incesco overigens – zijn belang in het bedrijf teruggeschroefd.

Lees hieronder de hele analyse van Martin Crum:

Intertrust logische overnameprooi voor private equity #Intertrust https://t.co/KOgCoLwA85 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 2, 2021

Brede markt

Groene koersen in bijna heel Europa. We deden het vergelijkbaar met Duitsland (+0,2%) en Frankrijk (+0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde vandaag met 3,1% tot 17,4 punten.

Wall Street staat licht in de plus: S&P 500 (+0,2%), Dow Jones (+0,2%) en Nasdaq (+0,1%).

De euro daalt weer 0,1% noteert 1,221 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud en zilver stijgen beide fractioneel.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,7%) houden het momenteum vast

Bitcoin klimt met 4,5%.

Rentes

De relatieve rust op het rentefront houdt aan: wie geld uitleent aan de Nederlandse overheid moet nog altijd geld bijbetalen en dat geldt ook voor landen als Duitsland en Zwitserland. Het renteplaatje houdt u wegens wat technische issues van ons tegoed.

Het Damrak:

UBS heeft zijn belang in Aegon (+ 0,9%) vergroot naar 3,53%.

(+ 0,9%) vergroot naar 3,53%. Prosus (+ 1,5%) heeft geïnvesteerd in het Indiase Urban Company. De waarde van de investering is echter niet bekend gemaakt. UBS en Independent Research hebben vandaag beide hun koersdoel voor Prosus verlaagd. Maar waar UBS een koopadvies aanhoudt, adviseert Independent Research het aandeel vast te houden.

(+ 1,5%) heeft geïnvesteerd in het Indiase Urban Company. De waarde van de investering is echter niet bekend gemaakt. UBS en Independent Research hebben vandaag beide hun koersdoel voor Prosus verlaagd. Maar waar UBS een koopadvies aanhoudt, adviseert Independent Research het aandeel vast te houden. ArcelorMittal (+ 0,15%) moest het vandaag doen met een kleine koersdoelverlaging van UBS. Deze is naar €30 van €31 gegaan met behoud van een koopadvies.

(+ 0,15%) moest het vandaag doen met een kleine koersdoelverlaging van UBS. Deze is naar €30 van €31 gegaan met behoud van een koopadvies. Vanochtend maakte Adyen (- 2%) bekend zijn betaaldiensten uit te breiden naar de Verenigde Arabische Emiraten.

(- 2%) bekend zijn betaaldiensten uit te breiden naar de Verenigde Arabische Emiraten. Uit de beursenquête van Corné van Zeijl blijkt dat de voorliefde voor Shell (+ 2,3%) bekoeld is bij professionele beleggers.

(+ 2,3%) bekoeld is bij professionele beleggers. Arcadis (- 0,8%) heeft in aangegeven de samenwerking met Techstars te hernieuwen, zonder daarbij in financiële details te treden.

(- 0,8%) heeft in aangegeven de samenwerking met Techstars te hernieuwen, zonder daarbij in financiële details te treden. ABN Amro heeft een houdadvies zonder koersdoel afgegeven voor JDE Peet's (-).

(-). Gilde Equity Management Benelux Partners heeft een bod gedaan op DPA (-). Gilde biedt €1,70 per aandeel.

Adviezen

Prosus: naar €116 van €123 en kopen - UBS

Prosus: naar €93 van €100 en houden - Independent Research

ArcelorMittal: naar €30 van €31 en kopen - UBS

Ageas: naar €57 van €51 en kopen - KBC Securities

Ageas: naar €54 van €60 en verlaagd naar houden - ABN Amro

Ageas: naar €48,70 van €48,60 en verkopen - Kepler Cheuvreux

JDE Peet's: houdadvies afgegeven zonder koersdoel - ABN Amro

