Dure taxaties worden opgedrongen

Taxateurs zijn gewoon vuile oplichters, die van de huidige gekte gebruik willen maken om hun tarieven flink te verhogen. Ze willen immers ook hun deel van de koek veiligstellen. Puur lobbygedrag want als de regels er eenmaal zijn dan kan de consument kiezen: of 700 afdokken voor een taxatie, of geen hypotheek krijgen. De keus is dan snel gemaakt, en de taxateur is spekkoper en heeft zijn inkomensbron voor de komende jaren flink uitgebreid.



Tis te gek voor woorden dat dit uberhaupt discussie behoeft, of dat de banken dit niet van meet af aan al de kop indrukken. Wat ING doet is leuk maar wie weet spelen Rabo en ABN wel onder een hoedje met de taxateurs. Let wel, de taxatie is bedoeld als richtlijn van de waarde zodat het risico van de bank kan worden ingeschat. Als het eventueel tot een gedwongen verkoop van een woning komt, dan zijn alle tierelantijnen waar taxateurs doorgaans extra waarde voor toekennen (die nieuwe keuken of badkamer) toch compleet irrelevant.



Voor een transactie waarbij de verkoopprijs in den minne wordt bepaald, partijen zeggen laten we het object volledig laten taxeren en aan de hand daarvan bepalen wij de verkoopprijs, daar is een persoonlijke taxatie nuttig. Voor hypotheek doeleinden moet je puur naar de beginselen kijken, hoe groot is de woning, perceel, leeftijd, en wat is de stand van de actuele markt. Een plus of min van 10% in de taxatie behoort niet uit te mogen maken voor de bank z'n risicoanalyse (die is veel meer gebaseerd op of de markt als geheel niet 30% in elkaar kan gaan lazeren).



Kortom, een beknopte taxatie op afstand is voor bijna alle denkbare situaties prima in orde. Smerige parasitaire organisaties als NRVT dienen met kracht de kop te worden ingedrukt.