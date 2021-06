Experts: optimisme is weer een beetje terug, maar liefde voor Shell is bekoeld

quote: rolanski schreef op 2 juni 2021 11:37:

Nu alle tumult rond Shell in de komende periode zal verstommen en de mondiale economie hard zal aantrekken komende maanden, zien de zichzelf benoemde profeten van Corne het niet meer zitten met RDS. Het amateurisme van deze experts blijft hilarisch.

De uitspraak van de rechter speelt RDS in de kaart. Nu kan niemand er meer om heen dat RDS aan het verduurzamen is. Als niet meer in fossiele brandstof mag worden geinvesteerd in de vorm het winnen van olie dan ontstaat er een aanbod tekort dit in combinatie met aantrekkende economie, een Biden die verduurzamen EN milieu boven aan zijn lijstje heeft waardoor schalie-olie gedoemd is te verdwijnen als eerste, gaat voor een idioot hoge olieprijs zorgen +/- $140 ! RDS kan hierdoor zijn olie in plaats van $20 marge verkopen aan $ 100 marge. Dit investeren in o.a. groene energie geeft een no.1 wereldspeler van formaat. Of zijn we vergeten hoe ons kikkerlandje even van zich wilde laten horen door geen gas meer op te pompen in Groningen en het land van duurzaamheid is !!Lachwekkend want er geen huishouden dat minder verbruikt. Of trekken we straks allemaal een dikke trui en jas erover aan en gaan we naar ons werk lopen. Of denkt men werkelijk dat thuiswerken de toekomst is ! En daar zijn pas achter gekomen vanwege Corona ?Laten we ons niks wijs maken, we kijken alleen naar ons zelf, zie pensioenstelsel, toeslagen affaire, etc ! Begin die dijken maar op te hogen dat brengt ten minste extra werkgelegenheid en stop juridische processen om gelijk te krijgen wat niets opbrengt want ergens anders gaat de vervuiling toch door. Grappig die uitspraak van milieudefensie dat dit proces het begin is van andere processenzoals TOTAL in Frankrijk. Weer een hollandse dromer c.q. betweter die denkt dat de wereld Nederland volgt dan wel dat Nederland het centrum van de wereld is. Ga nu TATA steel in Noord-Holland lekker lastigvallen dan kunnen die de verhuisdozen al gaan inpakken.Of lachen die zich een bult dat ze nu een goed excuus hebben om de fabriek te sluiten. Als men onze topindustrie niet helpt met verduurzamen dan kost dat Nederland meer geld dan men ooit zal beseffen. Werk samen en stop mensen te dwingen zonder alternatief ! Of zoals Van Beurden zei op de AVA: als jullie het beter weten start dan zelf een energie company. Laten we proberen van het gezegde Nederlander, dwingelander af te komen als we serieus willen worden genomen !!