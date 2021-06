Experts: optimisme is weer een beetje terug, maar liefde voor Shell is bekoeld

Het optimisme onder beursexperts is weer een beetje terug van weggeweest, zo blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. De beleggingsprofs zetten vooral in op Ahold Delhaize. Shell heeft afgedaan.

Sell in May... Die beurswijsheid leken veel deelnemers aan de vorige peiling in hun achterhoofd te houden. Slechts 28% zag het positief in voor de meimaand. Een vergelijkbaar aantal verwachtte dat de AEX-index zou dalen. Een dubbeltje op zijn kant dus.

Een overtuigende richting bleef inderdaad uit. De AEX kwam afgelopen maand nauwelijks van zijn plaats: netto kwam er 0,3% bij. 'En met het beetje dividend dat je als belegger ontving kwam het nog steeds niet boven de procent uit', zo blikt Van Zeijl terug.

Verwachtingen juni: Voorzichtig optimisme

Voor de komende maand zijn de professionals weer voorzichtig optimistisch geworden. Een derde van de 71 deelnemers verwacht een stijging van de beurs. Een op de vijf een daling.

Sommige professionals hopen wel dat de centrale banken de rente kunnen blijven drukken. Als dat niet lukt, dan zijn de poppen aan het dansen. De optimisten houden zich vast aan de heropening van de diverse economieën en de goede winstontwikkeling van bedrijven.

De stemming onder de beursexperts voor juni is als volgt:

33,8% is optimistisch (dat was vorige maand 28,2%)

45,1% is neutraal (tegen 45,1% vorige maand)

21,1% is pessimistisch (was 26,8%)

Saldo: +12,7%.

Ook prognose komende half jaar is iets positiever

Ook voor de langere termijn zien de experts het weer iets zonniger in. 38% verwacht een stijging, terwijl 24% van een daling uitgaat richting het einde van het jaar.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

38,0% is optimistisch (dat was vorige maand 31,0%)

38,0% is neutraal (tegen 35,2% vorige maand)

23,9% is pessimistisch (dat was 33,8%)

Saldo: 14,1%

Speciale vraag: Komt er looninflatie?

De speciale vraag ging deze keer over looninflatie. Van Zeijl was benieuwd of de experts een flinke loonstijging in de VS verwachten.

Dit waren de mogelijke antwoordmogelijkheden:

Ja, dat zie je nu al Uiteindelijk wel, als de inflatie zo hoog blijft Nee, daarvoor is de werkloosheid nu nog te hoog Nee, voor de coronacrisis was dat ook al niet en toen was de werkloosheid een stuk lager.

De experts blijken verdeeld. 21% ziet die looninflatie nu al. 32% verwacht dat de lonen flink zullen stijgen als de inflatie zo hoog blijft. Maar bijna de helft van de deelnemers denkt juist dat dit niet zal gebeuren. 16% noemt hierbij de hoge werkloosheid als oorzaak. 31% verwacht geen forse stijging van de looninflatie omdat de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt niet zoveel is veranderd ten opzichte van het pre-coronatijdperk; toen klaagden centrale bankiers juist over het gebrek aan looninflatie.

Aandelenkeuzes mei: Floppers goed gekozen, geduld voor Ahold beloond

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers.

Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het ervan af gebracht? Bij de floppers hadden de experts het afgelopen maand uitstekend gezien. De drie grootste verliezers van de AEX-index, JustEat Takeaway, Adyen en Prosus, zaten er allemaal bij. Signify en Unibail-Rodamco-Westfield eindigden wel in het groen, tegen de verwachting van de profs in.

De performance van het lijstje getipte aandelen was wat minder uitbundig: een plus van iets minder dan 1%. Dat was met name te danken aan de mooie koersstijging van Ahold Delhaize, die de beursexperts al lang op hun verlanglijstje hadden staan. Afgelopen maand werd hun geduld dan eindelijk beloond, met een koerswinst van 5,5%.

De overige fondsen wisten niet te overtuigen.

Toppers mei

Rendement

Floppers mei Rendement

Royal Dutch Shell -1,0% Just Eat Takeaway -13,7% Aegon -0,3% Unibail-Rodamco-Westfield +3,8% Unilever +0,4% Adyen -7,4% Ahold Delhaize +5,5% Signify +7,3% Heineken +1,2% Prosus -5,9% ASML +1,1%



Keuzes juni: Ahold opnieuw getipt

Tot slot de keuzes voor juni. Waar moeten we volgens de beursexperts onze kaarten op zetten en welke aandelen kunnen we beter mijden?

Ahold Delhaize blijft wederom op het boodschappenlijstje staan. Ook Aegon en Heineken prolongeren hun positie in het linkerrijtje. Prosus maakt het lijstje compleet. Opvallend, want de techinvesteerder stond afgelopen maand nog bij de floppers. Prosus stond onlangs in de schijnwerpers nadat het concern had aangekondigd een deel van zijn belang in Tencent te verkopen en 45% van de aandelen in moederbedrijf Naspers over te willen nemen van de aandeelhouders.

Bij de floppers blijft JustEat Takeway fier bovenaan staan. Maar wel met wat minder overtuiging dan afgelopen maand, wat natuurlijk niet zo vreemd is na zo'n flinke koersdaling.

IMCD is nieuw in het rijtje. Dat bedrijf komen we niet zo vaak tegen, merkt Van Zeijl op. Op een gezamenlijke derde plaats staan Unibail-Rodamco-Westfield, Arcelor Mittal en Shell.

Shell had altijd een warm plekje bij de experts, maar de liefde lijkt bekoeld. Vorige week oordeelde de rechtbank in Den Haag dat Shell de CO2-uitstoot per 2030 fors moet hebben teruggedrongen. Experts vrezen dat dit ten koste zal gaan van de winstgevendheid.

Toppers juni

Saldo*

Floppers juni Saldo*

Aegon 5 Just Eat Takeaway -7 Prosus 5 IMCD -6 Heineken 5 Arcelor Mittal -4 Ahold Delhaize 5 Unibail-Rodamco-Westfield -4 Royal Dutch Shell -4

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.