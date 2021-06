Voorschot op de toekomst: Stoomt de AEX op naar 1000 punten?

Bericht delen via:

Indien de horde rond 719 breekt, wordt de opmars van de AEX hervat.

Op de Hollandse Aandelen Avond van vorige week gaf ik aan dat de Nederlandse beurs er ijzersterk bijligt. Ik heb onder andere beargumenteerd waarom ik uitgesproken positief ben. Maar ik heb vooral op de doorbraak van de Nederlandse beurs boven twee belangrijke toppen gewezen:

De doorbraak boven de precoronatop van begin vorig jaar rond 632 punten

De uitbraak door de top van rond 700-703 punten (hoewel nog nipt)

Weg omhoog is vrijgemaakt

Hierdoor zijn twee zware obstakels uit de weg geruimd, waardoor de weg omhoog is vrijgemaakt. Het uiteindelijke koersdoel is 1.000 punten (zie ook onder de grafiek), maar uiteraard niet in een keer. Een eerste tussentijds doel ligt rond 800 punten.

De markt houdt zich goed, zeker indien je bedenkt dat de AEX in de afgelopen zes maanden met zo'n 30% is opgelopen en sinds maart 2020 ruim 85%.

Er zijn op dit moment meerdere technische parameters die aangeven dat de markt volstrekt niet overspannen is, maar zich op een beheerste manier juist voorbereidt op een nieuwe opwaartse uitbraak.

Niet een van onderstaande kerngetallen wijst op een grote correctie:

AEX t.o.v. all time high 718: >1%

AEX boven correctiebodem 676: <6%

AEX t.o.v. MA200 nu: <10%

AEX in februari t.o.v. MA200: <16%

AEX versus pullback steun 632: <12%

Deze getallen indiceren wel dat de markt even rust neemt, alvorens opwaarts door te breken naar hogere regionen.

Zeker nu het laatste koerstopje rond 719 punten onder druk staat, ligt een hervatting van de opmars van de Nederlandse beurs om de hoek.

AEX op lange termijn

In mijn blog van vandaag bespreek ik de lange-termijnontwikkelingen op de Nederlandse beurs. En ik geef een update van ons rapport 'AEX naar 1000 punten'.

Op de meerjarengrafiek van de AEX zijn meerdere belangrijke technische signalen te zien. Onderstaande grafiek is voor het eerst gepubliceerd in het rapport 'AEX naar 1000 punten' van begin 2017. Uiteraard hebben we deze grafiek bijgewerkt tot voorjaar 2021.

Ook de meer recentere technische signalen, zoals de uitbraken boven 632 en 703 punten, zijn hierin opgenomen (lees verder onder de grafiek).



Omslag

De bovenstaande grafiek signaleert een zeer belangrijke omslag in het sentiment op de Nederlandse aandelenbeurs. In de jaren 2000-2016 is een periode met grote stijgingen steeds afgewisseld door veel winstnemingen.

Echter met de uitbraak boven de dalende weerstandslijn B-B' heeft de AEX een zeer turbulent en dynamisch decennium achter zich gelaten.

In de neergaande golfbeweging in de periode 2000-2016 zat onder andere de top van de dotcom-crisis in 2000 en het uitbreken van de financiële crisis in 2007. Ook trad 2011 een pullback op, die het einde van de 2007-crisis aangaf, alsmede de start van de wederopstanding van de aandelenmarkt.

De uitbraak boven de koerstop van begin 2020 rond 632 punten heeft al veel verkoopdruk boven de markt weggehaald. Daarna geeft de recente doorbraak van lijn A-A', dus de top 700-703, aan dat de markt bereid is een voorschot te nemen op de toekomst.

Let op: uitbraak is nipt

Wees erop alert dat deze uitbraak nipt is en nog niet gevalideerd door de Triple Rule. Maar het duidt in elk geval wel op de bereidheid van beleggers ver in de toekomst te kijken.

Ik herhaal nog onze hoofdconclusies van 2017 uit het rapport 'AEX naar 1000 punten':

De weg omhoog is voor langere termijn ingezet.

Voor de AEX index biedt dit voor 2017 een koersdoel van 564/580, voor het beursjaar 2020 is 700 te verwachten.

In het volgende decennium kan de AEX naar 1.000 punten.

Dit laat slechts één conclusie toe: een hoge weging in aandelen.

Uiteraard zijn tussentijdse hobbels in het economische landschap niet uitgesloten. Maar op basis van het lange termijn koersverloop zou elke correctie van 20% tot 25% een perfecte nieuwe koopkans bieden: Buy the dips!

Alleen een eventuele daling van de AEX onder de stoploss rond 378 (pullbackbodem 2016), zou de positieve lange-termijn vooruitzichten schaden. Elke correctie boven dat niveau mag als een instapkans beschouwd worden.

Nieuw positief hoofdstuk

Ik durf hier te stellen dat de conclusies uit het rapport 'AEX naar 1.000 punten' nog recht overeind staan. Indien we de recente uitbraken meenemen, boven de toppen van 632 en 700 punten, kan binnenkort een nieuw positief hoofdstuk aan het technische verhaal worden toegevoegd.

Met bescheiden trots kunnen we vaststellen dat het stoplossniveau van 378 punten, genoemd in het rapport van 2017, perfect heeft standgehouden. Het coronalow van maart 2020 rond 389,60 punten, lag daar slechts 3% van af.