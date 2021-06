Twee derde belegt in crypto

Twee derde van de IEX-bezoekers belegt in cryptovaluta. Ruim 40% doet dat met een klein deel van het belegde vermogen, 27,7% heeft een aanzienlijke positie. Wat betreft aandelen zijn Heineken en chippers in trek.

Dat blijkt uit de Bull Bear Enquête voor juni.

Verder komt uit de peiling naar voren dat de respondenten nog iets positiever aankijken tegen de economische ontwikkelingen. Bijna 66% is optimistisch of zeer optimistisch, dit was vorige maand 56%. Nog maar 10,3% is (zeer) pessimistisch, dit was 21,35.

Voor de aankomende maand verwacht ruim 39% een stijging van de AEX van 2% of meer. Voor de wat langere termijn is dat percentage hoger. Voor de komende zes maanden voorziet 53,2% een stijging van de AEX van 3% of meer (dit was 48,7%). Nog maar 14% verwacht een daling, dit was vorige maand 24,1%.

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, gaat van 53,3 vorige maand naar 54,9 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor juni is als volgt (tussen haakjes de score voor mei):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 13,7% (was 12,1%)

Optimistisch: 52% (was 44%)

Neutraal: 24% (was 22,6%)

Pessimistisch: 8,2% (was 16,3%)

Zeer pessimistisch: 2,1% (was 5%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 7,7% (was 10,2%)

Optimistisch: 45% (was 42,5%)

Neutraal: 34,8% (was 26,9%)

Pessimistisch: 10,9% (was 15%)

Zeer pessimistisch: 1,6% (was 5,4%)

AEX komende maand

Omhoog: 39,2% (was 39,2%)

Neutraal: 49,4% (was 35,7%)

Omlaag: 11,4% (was 25,1%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 53,2% (was 48,7%)

Neutraal: 32,8% (was 27,2%)

Omlaag: 14% (was 24,1%)

Extra vraag over crypto's

Voor deze maand voegden we een extra vraag toe: Bent u belegd in cryptovaluta?

Het grootste gedeelte van de respondenten belegt al in cryptovaluta, bij elkaar 68,3%. Ongeveer een kwart is geen fan, de overige 7,4% heeft (nog) geen positie, maar is wel geïnteresseerd.

A. Ja, ik heb een aanzienlijke positie in crypto 27,7% B. Ja, voor een klein deel in crypto 40,6% C. Nee, maar ik ben wel geïnteresseerd 7,4% D. Nee, en zal ik ook niet snel doen 24,3%

Aandelenkeuzes juni

Wat verwachten beleggers van individuele aandelen? Voor- en tegenstemmen werden tegen elkaar weggestreept.

Duidelijk is dat de chippers in trek zijn deze maand: Besi, ASML en ASMI staan alle drie in de top 4, die aangevoerd wordt door Heineken. Dat de horeca in veel landen weer gaat openen, doet het sentiment rondom laatstgenoemd aandeel goed.

Shell, vorige maand nog topfavoriet, verhuist nu naar de floppers. Dat heeft ongetwijfeld van doen met de verloren rechtszaak tegen Milieudefensie. Verder zien we de 'gebruikelijke' flopaandelen van de laatste maanden, Just Eat Takeaway, Unibail-Rodamco en Adyen.

Toppers juni Stemmen Floppers juni Stemmen Heineken +43 Just Eat Takeaway -40 Besi +40 Unibail-Rodamco -39 ASML +37 Shell -34 ASMI +17 Adyen -21



Deze keer deden 571 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!