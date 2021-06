Top 3 Hollandse Aandelenavond 2021

Op de Hollandse Aandelenavond heb ik weer een top 3 gepresenteerd: Ordina, Boskalis en Sligro.

Alle drie zijn ook opgenomen in de Tostrams modelportefeuille. De nieuwe Top 3 is geselecteerd op basis van de Best of the Best Methode (B.O.B.-methode). De B.O.B.-methode stelt een belegger in staat sterke van minder sterke fondsen te onderscheiden.

Vandaag bespreek ik de Top 3 voor komend jaar: Ordina, Boskalis en Sligro. Aan het einde van dit artikel wordt de B.O.B.-methode nader toegelicht.

Wenst u de nieuwe aankopen in uw mail te ontvangen? Wordt dan lid van de Tostrams-club. Alle portefeuille mutaties en koopsignalen zitten in het Tostrams-abonnement, dus voor abonnees. Voor 1 euro (voor de eerste maand) kunt u al kennismaken met de Nederlandmodule van het Tostrams lidmaatschap. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.

Ordina

Ordina heeft na een consolidatie van bijna 10 jaar de uptrend weten te hervatten. Nadat de toppen van de afgelopen jaren werden gebroken, is er ruimte vrijgekomen voor een verdere koersstijging. In eerste instantie richting €6, in tweede instantie richting €8.

We blijven positief zolang de steun van €3,18 (de bodem van 5 maart) weet stand te houden.

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn) valideert de positieve technische conditie.

Boskalis

Boskalis heeft de meerjarige dalende trend verlaten. Binnen de opgaande trend is er ruimte richting €30, €35 en uiteindelijk €49.

Zolang het patroon van hogere toppen en bodems kan worden voortgezet, mag opwaarts worden gekeken. De steun bevindt zich rond €26,10 (bodem van 23 april).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn) laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.

Sligro

Ook Sligro is uit een lange downtrend gebroken. Dit aandeel ontwikkelt zich thans fraai omhoog, in eerste instantie richting de weerstand van €34,20 (top van 21 juni 2019), in tweede instantie richting €46. De steun bevindt zich rond €22,10 (bodem van 25 maart).

De stijgende tendens van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn), wijst bij Sligro op een positieve technische conditie.

De opwaartse B.O.B.-indicator (glooiende blauwe doorlopende lijn) signaleert dat Sligro beter presteert dan de rest van de markt.

Uitleg B.O.B.-methode

De B.O.B.-indicator geeft de relatieve prestaties van een aandeel weer. Dit wordt ook wel de B.O.B.-lijn of relatieve sterkte genoemd.

De B.O.B.-lijn vergelijkt het koersverloop van een aandeel met dat van de betreffende index. De B.O.B.-methode wordt gebruikt bij het selecteren van aandelen voor de langetermijn-Tostramsportefeuilles. Ook de Top 3 van de Hollandse Aandelenavond is op basis van de B.O.B.-methode gebaseerd.

Technische criteria

De B.O.B.-methode is gebaseerd op de volgende technische criteria:

Een stijgende trend is op de grafiek altijd goed herkenbaar aan het patroon van hogere toppen en hogere bodems. Op een objectieve manier is een stijgende trend te herkennen indien de koers van het aandeel boven de lijn van het 200-daags gemiddelde ligt en/of de 200-dagenlijn (de rode doorlopende lijn op de grafieken) stijgt.



Een aandeel moet altijd beter presteren dan andere aandelen op de beurs. Dit beoordelen de analisten van Tostrams aan de hand van de B.O.B.-lijn. Deze geeft aan dat het aandeel van je keuze beter of slechter dan andere aandelen presteert.

Wij beleggen dus enkel in aandelen met een stijgende B.O.B.-lijn, want die aandelen doen het beter dan de rest van de markt. Overigens is de B.O.B.-methode niet feilloos. Want het komt voor dan een gekocht aandeel te lang achterblijft bij de markt, of uit de uptrend zakt. In dat geval wordt het alsnog verkocht, zelfs met verlies, om verdere schade te voorkomen.