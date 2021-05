Slotcall: inflatiespook duikt op in Duitsland

De AEX was amper in beweging te krijgen vandaag, maar moest op het slot toch een verliesje accepteren van 0,5%. Een matte markt: dat gebeurt wel vaker als Wall Street zijn deuren gesloten houdt, nu in verband met Memorial Day. En ook de Britten zijn vandaag niet actief op de Londense markten.

Inflatiespook

De financiële markten vragen zich al enige tijd af of inflatie nu een probleem dreigt te worden of niet. De Fed is actief bezig met beleggers gerust te stellen: de nu al duidelijk zichtbare inflatie opstoot zal "tijdelijk" van aard zijn.

Niet alleen Amerikaanse beleggers worstelen met deze vraag: ook in Europa zijn de financiële markten op hun qui vive. En terecht, zo blijkt althans uit het jongste inflatiecijfer van onze Oosterburen. De Duitse consumentenprijzen stegen over de maand mei met 0,5%: op jaarbasis was sprake van een stijging met 2,5%.

En dat gaat toch onvermijdelijk schuren in een fase waarin de kapitaalmarktrentes, in Europa althans, zo rond het nulpunt schommelen. Oplopende inflatie wordt normaliter door de centrale banken bestreden met het verhogen van de rente. Dat is iets wat gezien de fors opgelopen overheidsschulden op dit moment feitelijk geen optie is. Alles over het opduikende inflatiespook leest u hier.

Besi naar de €100 ?

Nederland doet heel behoorlijk mee in de chipsector met fondsen als ASML, ASMI en Besi. Analist Paul Weeteling volgt laatstgenoemde chipaandeel al jaren en kwam vanochtend vroeg met een uitgebreide coverage voor Premium leden op de proppen. De vraag wat een reële koers voor Besi is, wordt in zijn analyse duidelijk beantwoord.

IEX BC Portefeuille

Onze modelportefeuille, de IEX Big Cap portefeuille, profiteert mee van het zonnige beursjaar. Het rendement year-to-date bedraagt ruim 14%. daarmee loopt de portefeuille in de pas met de ontwikkeling van de AEX, maar daar houden alle overeenkomsten ook mee op.

De in de modelportefeuille opgenomen fondsen als bijvoorbeeld Alphabet (plus 106%) en Amazon (plus 75%) maken enige vergelijking met de AEX niet zinvol, al zijn ook enkele oer-Hollandse aandelen als Boskalis hierin opgenomen.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn vandaag gesloten, maar de nieuwsstroom valt niet volledig droog. Chipfabrikant Intel liet opnieuw weten dat het chiptekort enkele jaren zal aanhouden, getriggerd door een extreem gestegen vraag naar chips als gevolg van de vele thuiswerkers.

Intel zal $20 miljard investeren in extra productiecapaciteit, maar het duurt uiteraard wel even voor uit de nieuwe fabrieken chips zullen komen.

Rentes



Brede markt

De AEX verliest op het slot toch nog ruim een half procent

Wall Street is vandaag dicht, evenals het VK



De euro kruipt wat omhoog versus de greenback: het pijnpunt voor veel multinationals ligt op de 1,25

De VIX beweegt amper en signaleert relatieve rust met een stand onder de 17

Goud is weer in trek bij beleggers die dekking zoeken voor inflatie en stijgt tot boven de $1.900

Olie: WTI en Brent stijgen op de OPEC-verwachting dat de vraag het aanbod zal overtreffen: de $70 komt in zicht

Bitcoin stijgt toch weer tot boven de $37k

Het Damrak:

Shell (- 1%) heeft nog steeds wat last van een nogal opmerkelijk vonnis van de Haagse rechtbank

(- 1%) heeft nog steeds wat last van een nogal opmerkelijk vonnis van de Haagse rechtbank Unilever (- 1%) heeft wéér zijn neus gestoten op de €50 grens



(- 1%) heeft wéér zijn neus gestoten op de €50 grens Galapagos (- 2,7%) blijft een hardnekkige underperformer



(- 2,7%) blijft een hardnekkige underperformer JDE Peet's (- 0,3%) verkoopt de CoffeeCompany voor een niet bekend gemaakte som aan Albron

(- 0,3%) verkoopt de CoffeeCompany voor een niet bekend gemaakte som aan Albron Besi (+ 1,5%) weet in een zwakke markt toch verder op te lopen

(+ 1,5%) weet in een zwakke markt toch verder op te lopen Staal blijft gevraagd: zowel ArcelorMittal als Aperam stijgen opnieuw meer dan 1%

als stijgen opnieuw meer dan 1% Op de lokale markt stijgt Envipco met afgerond 6% bij een omzet van welgeteld 471 stukjes

Adviezen

Eurocommercial P: naar €24,50 van €18,50 en houden - Bank Degroof

ArcelorMittal: naar €32 van €30 en kopen - Kepler Cheuvreux

Ahold Delhaize: naar €28,60 van €28,90 en kopen - AlphaValue

Adyen: naar €2.600 van €2.500 en kopen - HSBC

Bekaert: naar €45 van €42 en kopen - KBC

NN Group: naar €50 van €48,40 en kopen - Kepler Cheuvreux

Agenda

1 juni Event Consensus

China Caixin manufacturing PMI mei 51,7

Vivoryon Q1-cijfers

Duitsland detailhandelsverkopen apr +3,0% MoM

Van Lanschot K notering ex-dividend

Italië manufacturing PMI mei, cons 61,0

Duitsland manufacturing PMI mei 66,4

Duitsland werkloosheidspercentage mei

10:30 VK manufacuring PMI mei

13:00 Campbell Soup Q3-cijfers

16:00 VS ISM manufacuring index mei 60,8

22:00 Zoom Video Q1-cijfers