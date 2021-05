Hier beleggen 46 miljoen Amerikanen in

Beste AJ, Bedankt voor je mooie vooruitblik nog gisteren, voor mij de hoofdreden om een iex abonnement te hebben want je beleggingsstijl rijmt goed met mijn risico tolerantie en ik beleg ook procentueel voornamelijk voor mijn pensioen, en een kleiner deel omdat het leuk is.

Ik ben sinds 2017 meerdere malen klein in bitcoin gestapt, en weer verkocht met name omdat ik vreesde voor verboden of overregulatie.

Ik ben sinds jullie crypto podcast weer heeeeel klein ingestapt in bitcoin en ethereum en ga dollarcostaveraging een positie opbouwen richting 4% van mijn totale porto, in de alternatives hoek waar ook een snufje goud en TIPS zitten.

De reden waarom ik dit schrijf aan je is dat het makkelijk is te denken dat het een greater fool spelletje is. Maar dan doe je een markt van ruim 1,5 biljoen wel te kort. Voor mij is het bullish dat er zeer grote partijen meedoen als bijvoorbeeld paypal, om de koppeling met de maatschappij te maken. Verder zijn de mogelijkheden met bijvoorbeeld ethereum groot, mocht het zijn weg naar de dagelijkse praktijk vinden. Verder is er zoiets als proof of stake waarbij je je porto vastlegt als onderpand en transactiekosten als inkomsten hebt (vergelijkbaar met minen), en dus wel degelijk yield kan hebben.

Ik ben ook skeptisch, maar helemaal afschrijven durf ik het ook niet.