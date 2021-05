Koper staat op een recordkoers: hoe verder?

De koperprijs is voor het eerst in tien jaar weer voorbij de $10.000 gestegen. Is de rek eruit of zit er nog meer in het vat? En op welke manier kunt u in koper beleggen?

In mei klom de prijs van een ton koper voor het eerst sinds 2011 weer voorbij de grens van $10.000 per ton. Koper noteert op de London Metals Exchange (LME), maar ook op de Amerikaanse Comex en de Shanghai Futures Exchange (SHFE).

De prijs van het metaal wordt daarom ook vaak uitgedrukt in dollar per pond (USD/lb). In maart vorig jaar, toen door de coronapaniek de prijzen van alle activa onderuit gingen, was de koperprijs tot $4.400 gedaald.

Structureel hogere vraag

De klim van de koperprijs is aan verschillende factoren toe te schrijven. Het globale economische herstel na de coronapandemie, de schaarste aan de aanbodzijde en de goedkope dollar spelen allemaal een rol.



Koper kent talrijke toepassingen in de groene economie, waarbij elektrificatie de plaats inneemt van fossiele en vervuilende industrieën. Deze trend wordt ook wel de-carbonisatie van de wereldeconomie genoemd en gaat gepaard met hoge investeringen in zaken als zonne- en windenergie en elektrische en hybride voertuigen.

Deze toepassingen zijn erg koperintensief. Zo kocht China, waar de groei vorig jaar het eerst weer op gang kwam, in 2020 meer dan 4,4 miljoen ton koper; vier keer zoveel als het jaar daarvoor. China voert omvangrijke infrastructuurwerken uit en ook de Verenigde Staten hebben concrete plannen in die richting. Een daling van de vraag zit er bijgevolg niet meteen aan te komen.

Dreigende aanbodschaarste

Aan de aanbodzijde rommelt het in Chili, de grootste koperproducent ter wereld. De linkse regering die er sinds kort aan de macht is, heeft de heffingen op mijnbouw verhoogd. Hogere belastingen voor de mijnbouwindustrie en een verdere toename van de overheidsregulering zullen niet zonder gevolgen blijven voor de investeringsplannen van de mijnbouwers.

In buurland Peru, de tweede grootste koperproducent, heeft de socialistische presidentskandidaat vergelijkbare plannen aangekondigd indien hij verkozen wordt. Bij Escondida, de grootste kopermijn ter wereld in Chili, die vorig jaar 1,2 miljoen ton produceerde, hebben de vakbonden het loonvoorstel van uitbater BHP verworpen. Dit was ook het geval bij de Spence-mijn. Een nieuwe staking dreigt en zou nu wel heel ongelegen komen.

Deficit of surplus?

Over de vraag- en aanbodcijfers en het marktevenwicht in de koperindustrie is niet iedereen het eens. Dit komt omdat marktonderzoekers en financiële instellingen verschillende cijfers hanteren wat betreft de impact van de werkonderbrekingen op de productie en de hoeveelheid secundair aanbod (recyclage) dat op de markt zal komen.

De International Copper Study Group (ICSG) verwacht voor dit en volgend jaar een aanbodoverschot van respectievelijk 79.000 en 109.000 ton. Andere instellingen gaan dan weer uit van tekorten. Marktonderzoeker CRU Group ziet bij ongewijzigde investeringsplannen het deficit tegen het einde van dit decennium zelfs oplopen naar 4,7 miljoen ton.

Over de voorraadniveaus bestaat evenmin duidelijkheid. De voorraden bij geregistreerde opslagplaatsen van bijvoorbeeld de LME en de SHFE zijn vrij goed gedocumenteerd. Maar er zijn ook niet gerapporteerde voorraden van financiële marktpartijen die deze niet voor industrieel gebruik, maar voor speculatieve doeleinden aanhouden.

De gerapporteerde voorraden liggen momenteel in volumetermen op hetzelfde niveau als vijftien jaar geleden. In verhouding tot het verbruik bedraagt de voorraad maar drie weken. Toch zijn de premies voor fysieke levering of wat er moet betaald worden bovenop de contractprijs momenteel laag. Wie dus koper nodig heeft, geraakt er ook vlot aan. Van fysieke schaarste is op dit moment nog geen sprake.

Te snel vooruitgelopen?

In de grondstoffensector geldt de stelregel dat de beste remedie tegen hoge prijzen de hoge prijzen zelf zijn. Hetzelfde geldt trouwens ook voor te lage prijzen. Bij te hoge prijzen zoeken gebruikers namelijk naar alternatieven.



Zo was er in de vorige supercyclus substitutie van koper naar aluminium. Aluminium is niet zo geleidend als koper, maar wel lichter en vooral veel goedkoper. Vanaf een bepaald prijsverschil wordt aluminium voor bepaalde toepassingen interessanter. De voorbije maanden is de aluminiumprijs een stuk minder hard gestegen dan die van koper.



In de tweede helft van mei kende koper een bescheiden prijscorrectie, maar die was geen lang leven beschoren. Verscheidene financiële instellingen voorspellen de komende jaren nog hogere prijzen. Bank of America mikt tegen 2025 op $20.000 per ton. Anderen wijzen op de prestatie van koper tijdens de vorige supercyclus, toen het metaal tussen 2001 en 2011 ruim zeven keer duurder werd. Een gelijksoortige beweging zou de koperprijs in de huidige cyclus boven $30.000 doen uitstijgen.

(Nog) geen speculatie

Meestal gaan recordprijzen en recordhoge speculatieve posities hand in hand. Dit is op dit moment niet het geval bij koper. De netto long posities van speculatieve investeerders op de termijnmarkten piekten in februari, maar werden sindsdien afgebouwd.

Het is voorlopig onduidelijk hoe dit signaal moet worden geïnterpreteerd. Het kan een voorbode zijn van een correctie of integendeel een aanloop naar verdere prijsstijgingen.

Daarnaast is er ook de vaststelling dat de koperprijs relatief gezien veel harder is gestegen dan metalen als kobalt, tin, nikkel en lithium, die om dezelfde redenen als koper in trek zijn. Na de recente prijsklim kan het interessant zijn om te wachten op een correctie vooraleer nieuwe long-posities in te nemen.

Beleggen in koper

Inspelen op de koperprijs kan via ETF’s die de prijsevolutie van het metaal schaduwen. De WisdomTree Copper ETF noteert op Xetra met ISIN-code DE000A0KRJU0.

Met een hefboom in koper beleggen kan via de Turbo’s van BNP en SG die op Euronext Parijs worden verhandeld.

De Global X Copper Miners ETF noteert op de NYSE (ticker COPX) en schaduwt de prestatie van de Solactive Global Copper Miners-index. De vijf grootste posities zijn Freeport McMoRan, Ivanhoe Mines, Zijin Mining, Vedanta en Teck Resources.

Ivanhoe en Zijin Minig namen deze maand het Kamoa-Kakula project in gebruik in de Democratische Republiek Congo (DRC). Beide bedrijven werken er samen via een joint-venture en de overheid heeft een participatie van 20%. Als de productie er op kruissnelheid komt, wordt Kamoa de op een na grootste kopermijn ter wereld, met een piek-output van 800.000 ton.

Dit jaar zal de productie nog blijven steken op ongeveer 100.000 ton. Een grote ontdekking is de voorbije jaren hoogst uitzonderlijk, want de meeste grote producerende mijnen zijn al verscheidene decennia operationeel. Beide bedrijven hebben dus een uniek project in handen.