Niks te doen, maar gelukkig hebben we de grafieken nog

Sjonge, de futures bewegen amper op opening, er is geen bedrijfsnieuws en de VS is dicht.

Daar moeten we het maar mee doen en en het is misschien wel een beetje exemplarisch voor de brede markt de laatste anderhalve maand. Mijn interpretatie van het wegebbende momentum en enthousiasme is dat we (nog) niet durven kiezen tussen een inflatie-rentescenario, of dat alles bij het oude blijft.

Als er dan toch geen nieuws is, doe ik wel een rondje grafieken die dit staven. De markt kan wel weer een beetje reuring of triggers gebruiken? Zie hier AEX (oranje) en S&P 500, het oogt wat zijwaartserig.



De VIX Index, ofwel volatiliteit, dommelt in:



Dat geldt ook voor de rentes van euro en dollar, ofwel de tienjaars Bund (oranje) en Treasury:



Commodities dan? U ziet hier de Bloomberg Industrial Metals (oranje) en Agriculture Index. Opgaande trend intact en gaan maar weer?



De grote afwezige dit jaar: de dollar (oranje). Goud is wel bezig aan een leuk ritje. Inflatiespook?



Zelfs bij de crypto's is het relatief rustig, of misschien is het ook wel zijwaartserig:



Als toetje geef ik de waardering van de AEX nog. U kan het ding precies tegen 19 keer de verwachte winst kopen.



De opening dan en die mag amper een naam hebben.



Marktbreed valt er ook al welgeteld niets op:



De rentes houden het ook nog even op 0-0:

De agenda met zwaarwegende Amerikaanse (dicht), Chinese en Duitse punten:

VS en VK dicht

03:00 China manufacturing PMI mei 51,0 (51,1 verwacht)

03:00 China services PMI mei 55,2

09:00 Aalberts notering €0,60 ex-dividend

14:00 Duitsland inflatie CPI mei (2.3% YoY en 0.3% MoM)

TotalEnergies is de nieuwe naam:

WATCH: French oil major Total gets shareholders' vote for a green rebrand https://t.co/xVzRwWNMDh pic.twitter.com/HpqvTdVOHq — Reuters Business (@ReutersBiz) May 29, 2021

Inderdaad:

Gold heads for its biggest monthly gain since July on inflation bets https://t.co/1Ekis9ghaY — Bloomberg Markets (@markets) May 31, 2021

Het blijft nog wel even spannend:

Inflation readings are coming in hotter than Federal Reserve officials expected and could accelerate the timing of when they debate scaling back their massive bond-buying campaign https://t.co/ziNnJNpzdj — Bloomberg (@business) May 29, 2021

Edoch?

Data shows that the spike in US #inflation is largely explained by a small number of items (used cars, hotels and air fares). pic.twitter.com/OZdZNgc5yn — jeroen blokland (@jsblokland) May 30, 2021

Hoeveel?!

We've never had it so good: Global stocks have gained $2.2tn in mkt cap this week on the back of a robust pace of econ recovery and easing inflation fears. Global stocks now worth $115tn, the highest value in history, and equal to a whopping 131% of global GDP. pic.twitter.com/IrIXB8qUih — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 30, 2021

Mooi en ambitieus project!

Turkish President Recep Tayyip Erdogan said the construction of a multi-billion dollar canal, an alternative to Istanbul’s Bosporus strait, will begin at the end of June https://t.co/KRFSvJPYbo — Bloomberg Markets (@markets) May 31, 2021

Help even, wat heeft dat nou weer te betekenen?

hier word ik trotse eigenaar van dosis Janssen. Wel met ‘uitzicht’ op ABP HQ, dus hopen en bidden maar dat ik nu genoeg ‘dekkingsgraad’ heb pic.twitter.com/2gDVOe65rJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 30, 2021

