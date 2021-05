De AEX wil uitbreken; chipfondsen blijven op peil

Yields gaan weer tekeer. Duitse Yield heeft er zin in. Vooral in Relatieve zin. Gaan we deze week (flink) hogere yields zien? Grafieken zijn er klaar voor. Ik had liever gezien dat het nog iets lager was gegaan. Maar dat is geen must. ASML. Die gaat niet meer zo snel. Schommelt flink. Tussen de 500 en 550 euro. Iets daarboven. Is hun programma niet vol nu? Ze zitten op 2/3e. En het programma loopt 2020-2022. Kortom ze lopen al voor op 2021 schema. Ze zijn agressief bezig. Zolang het goed gaat is het niet erg. Ze hebben nog behoorlijk goede ratio's. Maar als ze foute toekomstige beslissingen maken gaat het ook snel berg afwaarts. Wat op dit moment niet te verwachten is. Flinke afschrijvingen dan, Mega hoge waarderingen. Alles is afhankelijk van de snelheid van China hoe ze zich ontwikkelen in deze industrie. Voorlopig loopt China te ver achter. Maar China is op alle vlakken bezig met grote ontwikkelingen. Vliegtuigen. Machine. Eigen high end smart phones. Eigen OS voor zowel smart phones als gerelateerde produkten, Eigen EV's. Kortom ze doen zeker mee. Maar het kost uiteraard wel tijd. Het is niet morgen allemaal klaar. Qua vliegtuig produktie hadden ze vorig jaar 3% in handen. Minimaal. En Boeing had een probleempje. U kent het wel. U bent mogelijk sceptisch over een Chinees gemaakte vliegtuig maar u stapt wel zonder problemen in een Boeing MAX die binnen no time 2x crashte na introductie en waarbij Boeing ook nog eens in de ontkenningsfase zat en waarbij de vlieg instanties Boeings op de grond vast zette. U vertrouwen in sommigen is enorm. En u wantrouwen in anderen is nog meer enorm. Opvallend gedrag van u. Die 3% markt aandeel wordt lastig dit jaar om vast te houden. Boeing en Airbus hadden last van uitstellende kopers in verband met de Corona Virus in de wereld. Maar China komt er aan. En China zal profiteren van 1. efficientere produktie en 2 een nieuw vliegtuigmodel. Kortom. De jaren 2022 en 2023 wordt op dat gebied interesanter voor China.



Gaan de Europese fondsen deze week toppen? Akzo. Hoger. Nee. Dat gaat goed. ASML. Ze hebben nog wat ruimte om lichtjes hoger te gaan. Dan weer flink down naar de 500 euro? ING. Die blijft goed doorgaan. Er is rood te zien in de AEX. Arcelor Mittal gaat goed door. Unibail die kan gaan toppen deze week. Gaan de Fransen fondsen toppen deze week? Ik zie ruimte in de Nasdaq en de S&P 500. Hoger. Wordt dit benut? Vandaag niet in ieder geval. Gesloten. Shell. Ik zie daar een rebound komen. Het grote risico is natuurlijk het milieu. Rechtzaken. Afspraken. Als grote jongen sta je in de picture. En die rechtzaken en afspaken kunnen grote financiele gevolgen hebben. Ik stem voor om hun hoofdkantoor te verhuizen naar een ander gebied, die olie en gas aardiger is dan het Oranje Land. Zolang Besi, Arcelor, Akzo en ASML hoger gaan, gaan we hoger, maar zodra die gaan zakken. Gaan we lager. Boven 720 uitbraak naar boven. Onder 700 uitbraak naar beneden. En er tussen in is: S A A I.



Opvallend als u eens kijkt hoe een aandeel in Amerika kost. Ze zitten al snel op $100, $200, $300 of zelfs meer, $400 - $600, met zelfs fondsen als Alphabet en Booking die ruim boven de $2.000 gaan en Amazon die zelfs boven de $3.000 kost. Kortom - het zijn geen $1 fondsen. In Nederland doen een paar fondsen mee. Adyen. ASML en ASMI bijvoorbeeld. Splitsen lijkt me de enige oplossing. De andere oplossing kan ook: Dalen - maar dat is een minder enthousiast scenario.