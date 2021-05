De AEX wil uitbreken; chipfondsen blijven op peil

Bericht delen via:

Terwijl de AEX haar all time high uitdaagt, blijven halfgeleideraandelen technisch op peil.

Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders blijft problematisch. Na autoproducenten geven ook leveranciers van huishoudelijke apparatuur, mobiele telefoons en games aan dat zij er schade van ondervinden.

Enkele grote bedrijven moeten hun productie zelfs aanpassen. Zij vrezen dat de wereldwijde tekorten nog lang kunnen aanhouden. Men denkt dat dit zelfs tot een afkoeling van de economische groei zou kunnen leiden.

Technisch

Hoe reageren de grote chips-leveranciers op deze situatie? Op de grafieken zie ik enige stagnatie, echter zonder al te veel technische schade. Het lijkt er op dat de toeleveranciers van halfgeleiders mogelijk garen spinnen bij de chiptekorten.

Vandaag bekijk ik ASMI, Besi, Advanced Micro Devices en Intel. In de eerste drie houden we lange-termijn posities aan, bij Intel kijken we nog even de kat uit de boom.

Ik begin met het technische plaatje van de Nederlandse beurs, nu de AEX haar all-time high tot minder dan 1% is genaderd.

AEX flirt met nieuw all time high

De Nederlandse beurs kruipt op naar de weerstand van 718,50 punten (gevormd op 19 april). Het neutrale technische plaatje van de AEX krijgt een nieuwe positieve impuls indien deze laatste koerstop wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen verwachten.

Na een uitbraak boven 718,50 punten berekenen we (op basis van de pendulum swing) 760 als volgende opwaartse koersdoel.

De steun van de AEX-index ligt rond 675,89 punten (de bodem van 19 maart). Het patroon met hogere bodems is intact, met de voorlaatste bodem rond 647,90 punten (van eind februari).



ASMI blijft in portefeuille

ASMI maakt een pas op de plaats, maar de technische schade is vooralsnog beperkt. Omdat de koers onder de laatste koerstoppen terugzakt, is er tijdelijk wat verlies aan momentum.

Echter zolang de stijgende trend intact is, kunnen we positief blijven. We zien steun op €192,20 (de bodem van 28 januari). De weerstand ligt rond €300 (berekend koersdoel).

Ons meest recente defensieve koopadvies in ASMI is van 6 juli vorig jaar. Toen gaven we als tip om 150 aandelen aan de lange termijn Tostrams-portefeuille toe te voegen met een opnamekoers van €139,45.

Inmiddels is deze positie met een huidige koers van €256,30 ruim 83% opgelopen.









Besi neemt aanloop

Besi zakt weer terug onder de laatste koerstoppen, waarmee het technische plaatje ietsje verzwakt. Echter zolang de stijgende trend intact is, kunnen we positief blijven.

We zien een cruciale steun, tevens stopploss op €55,64 (de bodem van 5 maart). Weerstand ligt rond €85 (berekend koersdoel).

Ons laatste lange-termijn koopadvies in Besi is gegeven op 25 februari 2019. Toen adviseerden we de aankoop van 880 aandelen Besi op een aankoopkoers van €22,72.

De waarde van deze positie bedroeg bij aankoop €19.993,60. De AEX noteerde toen 543,37 punten. Inmiddels is deze positie €57.886,40 waard. We houden de positie aan, zolang de steun van €55,64 intact is.











Advanced Micro Devices test steun

AMD staat licht onder druk. Let goed op de steun van $73,85 (de bodem van 18 september 2020). Bij een doorbraak en slotstand hieronder treedt verdere verzwakking op en komt er ruimte vrij voor verdere koersdaling.

Weerstand ligt voor Advanced Micro Devices op $99,23 (de top van 15 januari). Ondanks de lichte zwakte houden we de aandelen AMD aan in de portefeuille.

Ons laatste lange-termijn koopadvies voor Advanced Micro Devices is van 14 april 2020. Toen adviseerden we 350 stukken aan de defensieve portefeuille toe te voegen op een aankoopkoers van $50,94.





Intel wacht op uitbraak

Intel is op de weerstand van $69,29 (de top van 24 januari 2020) afgeketst. Het neutrale technische plaatje wordt verlaten indien de laatste koerstop wordt gebroken. Het technische plaatje krijgt dan een nieuwe positieve impuls, waarna we verdere koersstijgingen mogen verwachten.

De steun van Intel ligt pas rond $45,24 (de bodem van 25 december 2020). We adviseren vooralsnog geen lange-termijn posities in Intel aan te houden.