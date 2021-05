Slotcall: Technologie komt bovendrijven

Bericht delen via:

De AEX (+0,7%) sluit de week goed af. In de loop van de middag won de hoofdindex steeds meer terrein. Het zijn vooral de technologie-aandelen die er goed bij liggen.

Hiervan zijn Besi (+2,0%), ASML (+1,5%) en Prosus (+2,1%) het voorbeeld. Laatstgenoemde is natuurlijk een investeringsmaatschappij, maar het is algemeen bekend dat Prosus in technologiebedrijven belegt.

De zogenaamde oude economie-aandelen blijven daarentegen wat achter, al moeten we de uitslagen niet overdrijven. Ahold (-0,7%) en Royal Dutch Shell (-0,4%) sluiten licht in het rood. Het brede beeld de laatste weken is dat de volatiliteit afneemt, maar de koersen licht stijgen.

Zolang centrale banken hun voet op het gaspedaal houden, is het wat mij betreft een no-brainer om aandelen in portefeuille te houden. Tenminste als u na aftrek van de inflatie en belasting nog een fatsoenlijk rendement wil maken.

In het onderstaande artikel behandel ik namens de IEX-Beleggersdesk drie interessante aandelen.

Deze 3 aandelen zijn onterecht afgestraft https://t.co/86nVEXWZPI via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 28, 2021

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Deze uitzending staat in het teken van het rechterlijke vonnis inzake Shell, maar zoals u van ons gewend bent, wordt ook de brede markt besproken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Terugkoppeling op onze veelbesproken podcast van vorige week.

Volatiliteit omlaag, koersen omhoog

Alles over Royal Dutch Shell

Lezersvragen over onder andere de dollar en koper

Alfen CFO verkoopt vrijwel al zijn aandelen

Tip van de week: Een Chinees aandeel dat de afgelopen drie maanden ruim 30% is gezakt

Dividend aristocrat-ETF

Beluister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.

Hollandse aandelenavond

Afgelopen donderdag werd voor de elfde keer op rij de Hollandse Aandelenavond gehouden. Vijf beursexperts gaven daar hun kooptips voor de komende twaalf maanden. Wat opvalt, is dat Just Eat Takeaway en Ahold meerdere keren worden genoemd.

Als shortkandidaat tipt technisch analist Royce Tostrams Royal Dutch Shell. Hij geeft toe dat het klinkt als vloeken in de kerk, maar technisch is er een bearisch pullback zichtbaar. Wat een bearisch pullback precies inhoudt, leest u hier.

De gehele uitzending van de Hollandse Aandelenavond kunt u terugkijken door te klikken op deze link.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt twee basispunten tot -0,04%.

Nederland: -2 basispunten (-0,04%)

Duitsland: -2 basispunten (-0,19%)

Italië: -2 basispunten (+0,92%)

Verenigd Koninkrijk: -2 basispunten (+0,79%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+1,59%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,8%

AEX deze maand: +0,5%

AEX dit jaar: +14,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +15,5%

Alles omhoog

Alle aandelenindices vinden de weg omhoog. De positieve uitschieter is de Nasdaq100 (+2,5%). De inflatievrees ebt wat weg en dat betekent goed nieuws voor technologie-aandelen. De DAX (+0,6%) blijft daarentegen achter.

De boosdoener is Bayer dat deze week te horen kreeg dat een schikkingsvoorstel door de rechter is verworpen. Het aandeel zakte deze week meer dan 7%.

AEX

De chippers gaan als de brandweer. De dalende rentes zorgen ervoor dat de verzekeraars juist wat achterblijven. NN Group (-4,2%) ging daarnaast €1,47 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd resteert er een min van 1%.

AMX

Winkelvastgoed ligt er deze week bijzonder sterk bij. Eurocommercial Properties (+8,0%) is hiervan het voorbeeld. Verder zet Basic-Fit (+5,6%) een hoogste koers ooit op het bord en bodemt Galapagos (+4,5%) voorzichtig uit. Corbion (-3,5%) werd geschrapt van de kooplijst van Barclays.

ASCX

De knaller van de week is Hunter Douglas (+20,3%). Grootaandeelhouders Ralph Sonnenberg verhoogt zijn overnamebod van €64 tot €82. Voor het Add Value Fund is het bod nog altijd te laag. Het fonds, geleid door Willem Burgers en Hilco Wiersma, vinden het aandeel €175 waard.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!