IEX Podcast: Dit moet u met Shell doen

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Deze uitzending staat in het teken van het rechterlijke vonnis inzake Shell, maar zoals u van ons gewend bent, wordt ook de brede markt besproken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Terugkoppeling op onze veelbesproken podcast van vorige week.

Volatiliteit omlaag, koersen omhoog

Alles over Royal Dutch Shell

Lezersvragen over onder andere de dollar en koper

Alfen CFO verkoopt vrijwel al zijn aandelen

Tip van de week: Een Chinees aandeel dat de afgelopen drie maanden ruim 30% is gezakt

Dividend artistocrat-ETF

Beluister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.