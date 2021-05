Dit zijn alle 20 long- èn shorttips van de Hollandse Aandelenavond

Eén keer per jaar mogen beleggingsexperts zich ongegeneerd overgeven aan hun home bias en hoeven ze niet verder te kijken dan het Damrak.

Op de Hollandse Aandelenavond vragen we ze namelijk om voor ons de mooiste snoepjes van de Nederlandse beurs te selecteren. Gisteren deden ze dat voor inmiddels de elfde keer op rij, voor een uitverkocht huis.

Nou ja, uitverkocht - door de coronamaatregelen was het net als vorig jaar een volledig online evenement, maar wel met een recordaantal kijkers. Wellicht was u erbij en wilt u de tips graag even teruglezen, misschien heeft u het gemist: hoe dan ook, hieronder vindt u alle aandelentips van de Hollandse Aandelenavond.

U kunt de hele avond hier terugkijken, inclusief de interessante slotdiscussie tussen de vijf experts, waarin en passant ook nog even de niet-zo-Hollandse cryptomarkt ter sprake kwam.

Expert 1: Royce Tostrams

Ordina . Laat na ongeveer 10 jaar zijwaarts te hebben bewogen sinds eind vorig jaar eindelijk een duidelijk opwaartse trend zien.



. Laat na ongeveer 10 jaar zijwaarts te hebben bewogen sinds eind vorig jaar eindelijk een duidelijk opwaartse trend zien. Boskalis . Is na een lange periode in een voornamelijk zijwaarts, en de laatste tijd dalend, trendkanaal omhoog gedraaid.



. Is na een lange periode in een voornamelijk zijwaarts, en de laatste tijd dalend, trendkanaal omhoog gedraaid. Sligro. Draait na een slechte periode keurig omhoog: zowel de koers als de door Tostrams gehanteerde BOB-indicator ('Best of the best').



Expert 2: Jos Versteeg

ASML

ASMI

Besi

Drie chiptips, waarbij Versteeg de disclaimer meegeeft dat dit geen suggestie voor het komende jaar is, maar vooral als langetermijntip moet worden gezien. De drie Nederlandse chipbedrijven spelen alle drie op hun eigen manier een belangrijke rol in de verdere versnelling en verkleining van de chiptechnologie. Dat zal nog jaren blijven doorgaan en dat maakt deze technologische wereldleiders tot aantrekkelijke langetermijnbeleggingen.

Expert 3: Jim Tehupuring

Tehupuring kiest, met het EK in aantocht, voor een voetbalanalogie. Voor een evenwichtige verdeling van risico's is een goede spreiding noodzakelijk. In de eerste plaats in de asset-allocatie (aandelen, obligaties, vastgoed, cash), maar ook op het aandelenvlak moet de opstelling zowel verdedigers als aanvallers bevatten.

Ahold Delhaize . De verdediger in de selectie. Sterke groei en marge, mooi dividendrendement, is wat achtergebleven.

. De verdediger in de selectie. Sterke groei en marge, mooi dividendrendement, is wat achtergebleven. Just Eat Takeway . De creatieve middenvelder. Briljante groeicijfers, maar een zwakke koersperformance. "Onwaarschijnlijk dat het aandeel niet verder is opgelopen in de coronaperiode."

. De creatieve middenvelder. Briljante groeicijfers, maar een zwakke koersperformance. "Onwaarschijnlijk dat het aandeel niet verder is opgelopen in de coronaperiode." ING. De grillige spits. Wat meer risico, maar met de hervatting van het dividend en een lonkende verbetering van de rentemarge kan ING wel eens positief gaan verrassen.

Expert 4: Ralph Wessels

Nu de wereld deze zomer verder open gaat, zal de wereldeconomie verder gaan versnellen. Eerst was China de motor, nu de VS en binnenkort wordt het Europa. Wie gaan daarvan profiteren?

Just Eat Takeaway . Operationeel ontzettend goed bezig, groeit enorm hard, maar het aandeel ligt onder druk door een slecht sentiment rond bedrijven in de 'gig'-economie. Het aandeel heeft een inhaalslag te maken.

. Operationeel ontzettend goed bezig, groeit enorm hard, maar het aandeel ligt onder druk door een slecht sentiment rond bedrijven in de 'gig'-economie. Het aandeel heeft een inhaalslag te maken. Unibail-Rodamco-Westfield . Is als uitbater van winkelcentra extreem hard geraakt door corona en had te maken met een opstand van aandeelhouders. URW lijkt in rustiger vaarwater terecht te komen en de omzet per vierkante meter draait inmiddels alweer de goede kant op.

. Is als uitbater van winkelcentra extreem hard geraakt door corona en had te maken met een opstand van aandeelhouders. URW lijkt in rustiger vaarwater terecht te komen en de omzet per vierkante meter draait inmiddels alweer de goede kant op. Unilever. De vooruitzichten voor het jaar zijn verbeterd. Bovendien wint Unilever marktaandeel in de markten waarin het opereert en het aandeel kan ook profiteren als de rondwarende inflatieangst overtrokken blijkt, zoals Wessels verwacht.

Expert 5: Nico Bakker

Ahold . Een mooie serie toppen en bodems. Er is een nieuwe upswing gestart met koersdoel > €28.



. Een mooie serie toppen en bodems. Er is een nieuwe upswing gestart met koersdoel > €28. IMCD . Een mooie uptrend, zonder tekenen van overspannenheid.



. Een mooie uptrend, zonder tekenen van overspannenheid. Unilever. Aandeel zit in een stijgende trend, waarbij de beste kansen nu richting de bovenkant van die trend liggen.



Vijf short-tips

Om ook de minder positief ingestelde aandelenbeleggers te plezieren vroegen we de vijf experts ook om ieder één short-tip te geven. Dat bleek niet voor iedereen even makkelijk (4 van de 5 verwachten verder oplopende koersen dit jaar), maar deze konden we noteren:

Royce Tostrams: Royal Dutch Shell. Hier leest u de uitleg van Royce.

Jos Versteeg: Signify

Jim Tehupuring: Air France-KLM

Ralph Wessels: Heineken (Wessels gebruikt liever de term 'underweight'; op dit aandeel staat geen verkoopadvies)

Nico Bakker: ASML ("Tijd voor wat afkoeling.")



Wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten bij de stimulerende en leerzame Hollandse Aandelenavond!