Rustige markten, maar nerveuze data

U mag zelf voor reuring zorgen vandaag op de beurs, want er is amper nieuws en de agenda oogt ook niet spectaculair.

De aandelen futures openen net even hoger na een nikserig Wall Street, de rentes houden zich even koest, de dollar ook en commodities als koper en aluminum hebben weer de geest. Op het Damrak is er eigenlijk maar één nieuwtje: NPM Capital lanceert formeel het bod op ICT, ofwel u kan uw stukken aanmelden.

Vooruit, Galapagos heeft ook nieuws. Wie in de crypto's zit, moet zich wellicht even ingraven achter de schermen? Dit ziet er vrij nerveus uit:

Intussen elders, het nieuws van de dag dan maar: onze producentenprijzen! Zeg maar gerust PPI Coin:

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april gemiddeld bijna 12 procent hoger dan in april 2020. https://t.co/1Ze8iPBouA pic.twitter.com/S4kTaqsorT — CBS (@statistiekcbs) May 28, 2021

Dan werp ik meteen een blik op de inflatieverwachtingen, De trend is omhoog, maar de vaart is er uit.



Dat geldt ook voor commodities, de grafieken lijken op elkaar. Dat is geen toeval. Bij de tweets onderaan, de vrachtprijzen over zee gaan door het dak. Bestaat er al een Baltic Dry Coin?



Nog even privé, ik heb een full disclosure: mijn AEX vaste order en nu ook die dividend aristocrats gaan vandaag de deur uit. Ik moet/wil risico afbouwen, omdat ik er niet jonger op wordt en bondjes vind ik geen optie voor mij als kleine belegger. Nog iets, ik feliciteer ook even mijn ouders met hun 64e (!) trouwdag.

Nummer 12, ik ga positie in dividend aristocrats opbouwen. Had liever wereldwijd gedaan, maar deze is goedkoper en scheelt dollar exposure. Full disclosure: dit zijn mn Binck Fundcoach fondsen. Bij Brand New Day beleg ik mn vrije jaarruimte in wereldwijde huisfonds a href="https://t.co/Oa05W1VneR">pic.twitter.com/Oa05W1VneR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 27, 2021

De opening is zoals eigenlijk al een maand: amper beweging, welke kant het ook maar op gaat. De trend in de volatiliteit is ook omlaag, ofwel de markt wordt steeds rustiger. De VIX Index slot gisteren -3,6% op 16,7. Volgens mij blijft de hamvraag of de markt voor inflatie of niet kiest. Die keuze stelt ze nig steeds uit?



Marktbreed vallen vooral Japan, Australië en industriële metalen op



De rentes staan ook nog op 0-0:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Salesforce deed +4,2% op Q1-cijfers en verhoogde outlook:

08:04 AEX wacht vermoedelijk licht hogere opening

07:59 NPM Capital lanceert bod op ICT Group

07:52 Wordline neemt Griekse Cardlink over

07:22 Salesforce overtreft verwachtingen en verhoogt outlook

06:57 Europese beurzen openen hoger

06:56 Nederlandse producentenprijzen stevig omhoog

06:54 Bijna 169 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:51 Vertrouwen Nederlandse producent op hoogte niveau in 3 jaar

27 mei HP blijft profiteren van thuiswerken

27 mei Galapagos presenteert nieuwe gegevens filgotinib tijdens reumacongres

27 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

27 mei Wall Street blijft dicht bij huis

27 mei Olieprijs stijgt door

27 mei Aandeelhouder keert zich tegen DoorDash-oprichter Xu

27 mei Wall Street koerst licht hoger

27 mei Europese beurzen sluiten verdeeld

27 mei Commissarissen Ease2pay akkoord met aankoop parkeeractiviteiten Monotch

27 mei Aandeelhouders Van Lanschot keuren dividend goed

27 mei AEX krabbelt wat op

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met de inkoopmanagersindex uit de Windy City:

08:45 Frankrijk consumentenbestedingen apr +0,4% MoM

14:30 VS persoonlijke uitgaven apr +0,6% MoM

15:45 VS Chicago PMI mei 66,0

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mei 83,0

En dan nog even dit

Eked out gains, dat is weer eens wat anders:

Stocks on Wall Street eked out small gains as improving labor market conditions spurred investors to buy stocks seen as more likely to benefit from the rebound. Read more here: https://t.co/EP1bZTV8AH pic.twitter.com/PrfCMW4BAG — Reuters Business (@ReutersBiz) May 28, 2021

HP -5,9% en Dell -0,2%:

Dell and HP reported quarterly revenue that beat Wall Street estimates, as customers continued to shop for personal computers, even as pandemic-led restrictions eased in many parts of the world https://t.co/6vKs7OOxI6 pic.twitter.com/aaIJ4eyA1h — Reuters Business (@ReutersBiz) May 28, 2021

Wacht even:

Apple is looking for a lead negotiator to strike partnerships with “alternative payment” partners, according to a job listing posted on Tuesday. https://t.co/ZeITglGOVl — CNBC (@CNBC) May 28, 2021

Inflatie...?

The cost to ship goods to Europe from Asia shot above a record $10,000 https://t.co/HjyXA1gZb2 — Bloomberg Markets (@markets) May 28, 2021

Cathie heeft vijanden :-)

About two dozen investment advisers including Balyasny Asset Management and a unit of Blackstone placed bets against Cathie Wood's Ark Innovation ETF https://t.co/m8yFwN66hQ — Bloomberg (@business) May 27, 2021

Waarom zouden ze anders moeten opdraven?

Wall Street bank CEOs face fee criticism in second round with Congress https://t.co/91Q6IzHGhz pic.twitter.com/OwfLwBr6Mw — Reuters Business (@ReutersBiz) May 28, 2021

Ze gaat natuurlijk niet zeggen dat ze geen oog meer dicht doet:

Yellen says Biden budget raises U.S. debt-to-GDP ratio but is responsible https://t.co/20Si1irCwm pic.twitter.com/lVEcwGxQ6B — Reuters Business (@ReutersBiz) May 27, 2021

De eerste!

WATCH: Ford Motor shows off its new electric pickup truck pic.twitter.com/UL8Is04zah — Reuters Business (@ReutersBiz) May 27, 2021

Wacht even...

Overnights are good for U.S. stocks. The NY Fed took a look at why https://t.co/aWwkjKpfxf via @markets — Joanna Ossinger (@ossingerj) May 27, 2021

Prettig weekend:

Cartoon of the Day: Out Of This World https://t.co/eFLkURyuLl pic.twitter.com/Q5FR0uglVn — Hedgeye (@Hedgeye) May 26, 2021

Veel plezier en succes vandaag.