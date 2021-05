Tracker Tips: het einde van contant geld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Indextrackers , Overig Categorie: Column

Legal & General Investment Management heeft een ETF gelanceerd met blootstelling aan het groeipotentieel van digitale betalingstechnologieën. Deze thematische tracker speelt in op de mondiale transitie naar een economie zonder cash. Digitalebetalingsrevolutie De wereldwijde markt voor digitale betalingen, die vorig jaar zo’n $58 miljard waard was, zal tussen 2021 en 2028 jaarlijks naar verwachting met 19,4% groeien. De zogeheten digitalebetalingsrevolutie biedt een aanzienlijk groeipotentieel, gebaseerd op onder meer de wereldwijde verschuiving naar e-commerce, een grotere acceptatie van smartphones in opkomende markten en de ontwikkeling van beveiligde online betalingen. DPGA De L&G Digital Payments UCITS ETF met ticker DPGA en isincode IE00BF92J153 is verhandelbaar op het Duitse Xetra en kost 0,49% op jaarbasis. Het fonds biedt exposure aan betalingsverwerkers, uitgevers van credit cards, betalingsgateways en -processoren, leveranciers van betalingstechnologie en andere betalingsdienstaanbieders. De top 20 van de mand op volgorde van gewicht is af te lezen in onderstaande tabel. In totaal bestaat de ETF uit 41 aandelen met respectievelijk 59% in USD, 9,9% in AUD, 9,4% in EUR, 6,5% in CAD en 15% in andere valuta. De onderliggende index heeft het sinds 2014 heel goed gedaan zoals uit de volgende grafiek blijkt, dus enige voorzichtigheid is geboden. Verenigde Naties Verder ondersteunt deze ETF een aantal van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties (VN), waaronder groeiende industrie, innovatie en infrastructuur, fatsoenlijk werk en economische groei, en het bouwen van duurzame steden en gemeenschappen. Het fonds is gecategoriseerd onder artikel 8 in het kader van de EU-verordening inzake openbaarmaking van duurzame financiering (SFDR). Volgens de VN kunnen digitale financiële diensten onder meer gezinnen helpen geld te besparen en hun bezittingen beschermen tegen risico’s. Ook kunnen kleine winkeliers worden bijgestaan om hun inkomsten te verhogen. Door verdere ontwikkeling van digitale betalingen kunnen mogelijk nog eens 1,6 miljard mensen worden bereikt.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.